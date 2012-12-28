عوارض آلایندگی شهر زاینده رود صرف گسترش فضای سبز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل توکلی پیش از ظهر جمعه در نشست خبری خود با سفیران خبر یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مهم این شهر را ساماندهی بلوار بزرگ پیامبر اعظم(ص) شهر زاینده رود عنوان کرد و اظهار داشت: در شش ماهه اول سال این بلوار منجر به مرگ شش نفر به دلیل عدم چراغ در جاده شد که ساماندهی این بلوار با اعتبار 850 میلیون تومان در سال گذشته انجام و توسط استاندار افتتاح شد.

وی تکمیل ورزشگاه سرپوشیده،ساماندهی سه گلستان شهدا، احداث ساختمان آتش نشانی اصلاح و بازسازی محلات، احداث پارکینگ جنوب شهر و آسفالت معابر را از دیگر اقدامات این شهرداری برشمرد.

شهردار شهر زاینده رود اضافه کرد: از سال 89، 22 پروژه در این شهر کلید خورده است که پنج پروژه آن سال گذشته و 6 پروژه آن امسال بهره برداری می‌شود.

وی با اشاره به ذوب آهن اصفهان در جوار این شهر گفت: در شهر زاینده رود، زرین شهر و چمگردان کمی آلودگی ناشی از ذوب آهن دارد و البته عوارضی هم شهرداری بابت این آلایندگی می‌گیرد که صرف فضای سبز می‌کند و اکنون سرانه فضای سبز برای هر نفر در این منطقه 9 متر مربع است.

توکلی با بیان اینکه امسال سه میلیاد تومان کاهش بودجه شهرداری داشته‌ایم، گفت: یکی از نیازهای مهم این شهر حداقل امکانات خدمات رفاهی از جمله جاده اصفهان شهرکرد در ضلع شمالی و دو محلات در کنار حاشیه این شهر است.

وی ادامه داد: با افزایش این جاده شهر زاینده رود در حریم قرار می‌گیرد که این مشکل تا حالا حل نشده و مردم منطقه مشکل تمدید پروانه دارند.

شهردار شهر زاینده رود نبود شبکه فاضلاب در این شهر را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات عنوان کرد و ادامه داد: هر چند مطالعات فاضلاب این شهر انجام شده است، اما فاضلاب این شهر اکنون به کانال‌ها و قنات نفوذ پیدا کرده است.

توکلی با بیان اینکه شهرداری زاینده رود در فاز نخست منطقه گردشگری را در جوار این امام‌زاده ایجاد و ساماندهی کرد، گفت: در فاز دو سال آینده پارک ساحلی را با نام شهدای گمنامی که در این نقطه به خاک سپرده شدند، ساماندهی می‌کنیم.

وی جمعیت این شهر را بالغ بر 9 هزار و 444 نفر عنوان کرد و گفت: این شهرستان در ضلع شمال شرقی خود شرکت سهامی ذوب آهن و تصفیه خانه شهر اصفهان را دارد.

