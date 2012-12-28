صعود شهرداری یاسوج به رده سوم جدول در وقت اضافه/ حاشیه های بازی

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابتهای فوتبال لیگ دسته یک کشور، تیم شهرداری یاسوج بعداز ظهر جمعه در استادیوم تختی این شهر به مصاف شهرداری بندرعباس رفت.

دو تیم در 90دقیقه به تساوی صفر بر صفر رضایت دادند اما در دقیقه دوم وقت اضافه، تیم یاسوجی صاحب یک ضربه پنالتی شد که "مصطفی چراغی" آن را وارد دروازه شهرداری بندرعباس کرد.

در این بازی بازیکنان شهرداری یاسوج چندین موقعیت گل را از دست دادند و یک توپ را نیز به تیر دروازه شهرداری بندر عباس زدند.

قضاوت این دیدار را محمد ملکی با کمک مجید ویشگاهی و هادی برزو برعهده داشت.

تیم شهرداری یاسوج بازی رفت را با نتیجه دو بر صفر از شهرداری بندرعباس برده بود.

تیم شهرداری یاسوج با این تساوی و کسب سه امتیاز، 24امتیازه شد و در رده سوم جدول گروه ب این رقابتها قرار گرفت.

حاشیه های بازی شهرداری یاسوج و بندرعباس

این بازی حاشیه های جالبی داشت که از آن جمله می توان به اخراج دروازبان و یکی دیگر از بازیکنان شهرداری بندرعباس در وقت اضافه و بعد از پایان بازی اشاره کرد.

قبل از زدن ضربه پنالتی شهرداری یاسوج، دروازبان شهرداری بندرعباس در یک حرکت خیلی عجیب به سمت توپ کاشته شده در نقطه پنالتی شیرجه رفت.

این حرکت مجید کریمی منجر به گرفتن یک کارت زرد از سوی داور شد اما او پس از گرفتن کارت، دوباره به زیر توپ زد تا کارت زرد دوم را هم بگیرد و از بازی اخراج شود.

اخراج دروازبان منجر به اعتراض شدید کادر فنی تیم شهرداری بندرعباس و ورود آنها به زمین شد.

اما تیم شهرداری بندرعباس که سه تعویض خود را انجام داده بود، یکی از بازیکنانش را وارد دروازه کرد که او هم نتوانست مانع گل یاسوجیها شود.

پس از سوت پایان بازی، بازیکنان بندرعباس به سمت محمد ملکی داور این دیدار هجوم بردند که داور به یکی دیگر از بازیکنان شهرداری بندرعباس کارت قرمز نشان داد.