به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز جمعه استقلال با حضور نزدیک به سیصد تماشاگر و از ساعت 15 در کمپ استقلال برگزار شد.

در این تمرین فرهاد مجیدی و جواد نکونام که گفته می‌شد مشکلات زیادی با یکدیگر دارند در حضور هواداران و بازیکنان استقلال روبوسی کرده و نشان دادند که تمامی مشکلات‌شان با یکدیگر به ظاهر حل شده است.

* فرهاد مجیدی امروز هم مانند روزهای گذشته به طور انفرادی و زیر نظر مربی بدنساز استقلال به تمرین مشغول بود. مجیدی در هنگام تمرین هر بار که از جلوی سکوهای هواداران می‌گذشت به شدت مورد تشویق هواداران استقلال قرار می‌گرفت.

* جیلوید ساموئل و سیاوش اکبرپور نیز به طور اختصاصی زیر نظر مربی بدنساز به تمرین پرداختند.

* امیر قلعه نویی در ابتدای تمرین چند دقیقه‌ای برای بازیکنان صحبت کرد و ضمن تشکر از آنان به خاطر پیروزی مقابل آلومینیوم هرمزگان از بازیکنان خواست تا با جدیت تمرین کرده و خود را برای دیدار مقابل سایپای البرز که روز دوشنبه برگزار خواهد شد آماده کنند.

* حضور تعداد کثیری از بانوان در کمپ استقلال جهت گرفتن عکس یادگاری با بازیکنان استقلال امروز بسیار خودنمایی می‌کرد و هر چقدر عوامل کمپ از آنان می‌‌خواستند که کمپ را ترک کنند آنها اصرار داشتند با بازیکنانی مانند مجیدی، نکونام و حیدری عکس یادگاری بگیرند که همین مساله باعث شد تا کمی شرایط در کمپ استقلال نامطلوب باشد.

* به هنگام خروج مجیدی از کمپ استقلال هواداران استقلال به جلوی درب آمده و اجازه نمی‌داند تا مجیدی از کمپ استقلال خارج شود. آنها انتظار داشتند که مجیدی با تک تک آنها عکس یادگاری بگیرد که با کمک عوامل کمپ استقلال مجیدی به سختی از این کمپ خارج شد.

* در پایان تمرین امیر قلعه نویی و جواد نکونام حدود 10دقیقه به طور اختصاصی صحبت کردند که با توجه به دور بودن آنها از زمین هیچکس از صحبت‌های این دو اطلاعی کسب نکرد اما آنچه از شواهد این چند روز پیداست مشخص است که این دو در خصوص اتفاقات چند روز گذشته استقلال و قهر و آشتی‌های به وجود آمده با یکدیگر به گفتگو پرداختند.

* بنا به گفته سرپرست تیم استقلال فردا در 30 دقیقه پایانی تمرین بازیکنان بدون حضور خبرنگاران و تماشاگران تمرین خواهند کرد تا بتوانند با آرامش کامل کارهای تاکتیکی خود را جهت دیدار مقابل سایپای البرز انجام دهند.

* پس از صحبت‌های امیر قلعه نویی بازیکنان ابتدا دور زمین دویده و بدن‌های خود را گرم کردند و پس از گرم کردن به بازی آقا وسط پرداختند و در بخش بعدی زیر نظر امیر قلعه نویی به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند و پس از آن بازیکنان به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور اقدام کردند.

* بازیکنانی که روز چهارشنبه به طور کامل مقابل آلومینیوم بازی کرده بودند زودتر از سایر بازیکنان کمپ را ترک کرده و همین مساله باعث شد تا هواداران برای گرفتن عکس یادگاری و امضا به طرف آنها هجوم ببرند.

* سایر بازیکنان استقلال زیر نظر کادر فنی به انجام یک فوتبال درون تیمی پرداختند. سرمربی استقلال در مواقع لازم بازی را قطع کرده و نکات فنی را به آنان گوشزد می‌کرد.

* پس از خروج تعدادی از بازیکنان استقلال مجدداً هواداران به سکوها رفته و به تشویق سایر بازیکنان پرداختند.

* تمرین تیم فوتبال استقلال تهران پس از 90 دقیقه در ساعت 16:30 به پایان رسید و این تیم فردا از ساعت 15 و در کمپ استقلال تمرینات خود را جهت دیدار مقابل سایپای البرز ادامه خواهد داد.

* تیم فوتبال استقلال روز دوشنبه و از ساعت 17:30 در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم سایپای البرز خواهد رفت.