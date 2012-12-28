سیامک تراکمه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نمایشگاه سالیانه عکس در کتابخانه مرکزی در اصفهان، خبر داد و اظهار داشت: شنبه 9 دی ماه سومین نمایشگاه سالیانه کانون عکس اصفهان، در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه هر ساله کانون عکس اصفهان، نمایشگاهی را تحت عنوان نمایشگاه سالیانه عکس اصفهان، با شرکت اعضای این کانون برگزار می‌کند.

مدیر خانه عکاسان اصفهان گفت: این نمایشگاه پنجمین نمایشگاه گروهی اعضای کانون عکس اصفهان است که به نوعی کارنامه کاری این اعضا نیز محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در نمایشگاه امسال 35 اثر از آثار اعضای انجمن سینمای جوان، حضور دارد، که شامل 14اثر رنگی، 15 اثر سیاه و سفید و 23 اثر فاین آرت با موضوع آزاد و همچنین 12 مجموعه عکس دیگر میخکوب می‌شود.

تراکمه زاده با اشاره به اینکه این آثار از نیمه دوم سال 90 و نیمه اول سال 91 ثبت شده است، ادامه داد: آثار شامل 52 تک عکس و 12 مجموعه عکس برگزیده این نمایشگاه است که پس از فراخوان عمومی، از میان 866 تک عکس انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه 36 مجموعه عکس این نمایشگاه به انتخاب هیئت داوران از مجید کورنگ بهشتی، اصغر صامتی و محمدرضا مومنی در این نمایشگاه حضور دارد، عنوان کرد: آیین گشایش نمایشگاه 9 دی ماه ساعت 17 در گالری شماره 2 و 3 برگزار شده و تا 21 دی ماه هر روز صبح از ساعت 8 تا 12 و بعدازظهرها از ساعت 13 تا 19 و روزهای پنج شنبه از ساعت 13 تا 17:30 پذیراب علاقمندان است.

وی از شرکت کنندگان در این نمایشگاه نام برد و تصریح کرد: پانته آ ادیب فر، پیمان آذری، خاطره باغبان، محمد بانکی، صفا پیرشیری، سیامک تراکمه زاده، وحید چرخابی، مجید حجتی، نادر حیدری، مهتاب خالصی، نیما خلیفه سلطانی، شهاب خوانساری، مهیار دولتخواه، عرفان ربیعی، سیامک رضاپور، لیلا زمانی نیا، امین شیرعلی، مهدی صرامی، مهرداد ضیایی، مژگان عبادی، ابراهیم عرب بیگی، حسین علی عسگری، علی اصغر علیمرادی، مریم فولادی، حامد قصری، محمد بهنام کریمی، یونس کلاهدوز، مسیح مستاجران، الهه مسیبی، سید محمود موسوی، ملیحه میرزاخانیان، آوا نصیری، سمانه نفیسی، احمدرضا نقی زاده و بهراد نوریه از شرکت کنندگان در این نمایشگاه هستند.