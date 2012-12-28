روسیه و ژاپن درباره از سرگیری مذاکرات به توافق رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت" ، "آبه " نخست وزیر جدید ژاپن روز جمعه با " ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه درباره از سرگیری مذاکرات برای قرارداد صلح که از زمان جنگ جهانی دوم بی نتیجه مانده است، به توافق رسید.

توافق مذکور در تماس تلفنی بیست دقیقه ای نخست وزیر ژاپن و با رئیس جمهور روسیه به دست آمد. همچنین در این تماس تلفنی نخست وزیر ژاپن قول داد در فرصتی مناسب در سال 2013 دیداری از روسیه داشته باشد.

آبه در این تماس تلفنی بر پیدا کردن یک راه حل مسالمت آمیز مورد قبول دو طرف بر سر جزایر مورد مناقشه " کوریل" تاکید کرد.