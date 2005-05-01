مردم شيريني تحقق اهداف برنامه سوم را احساس نكردند

هادي غنيمي فرد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: زماني كه با سازمانهاي دولتي طرف هستيم آمار درستي ارايه نمي دهند وآمارهاي موجود تنها براي توجيه كارشان است.
وي افزود: حتي اگرتمام اهداف برنامه سوم محقق شده باشد اما واقعيت اين است كه دستاودهاي آن را مردم مشاهده نمي كنند.
وي تصريح كرد: برنامه سوم از شفافيت خاصي برخوردار نبوده و بسياري از موارد از جمله بهره هاي بانكي و امورتوليدي را نتوانستند طي اين برنامه كنترل كنند.
به گفته وي، تاكنون از محل درآمد هاي ناشي از نفت و حساب ذخيره ارزي هيچ گونه كاربنيادي در كشور انجام نشده است.
رييس خانه صنعت و معدن در خصوص برنامه چهارم توسعه افزود: برنامه چهارم برنامه مترقي است.
وي خاطر نشان كرد:تا كنون 40 روز از اجراي برنامه چهارم توسعه سپري شده است اما به اندازه 40 ثانيه نيزكاري انجام نشده است .
نظر شما