  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۲۵

رييس خانه صنعت و معدن در گفت و گو با "مهر":

مردم شيريني تحقق اهداف برنامه سوم را احساس نكردند

مردم شيريني تحقق اهداف برنامه سوم را احساس نكردند

رييس خانه صنعت و معدن با اشاره به اين نكته كه مردم شيريني تحقق اهداف برنامه سوم را احساس نكردند، گفت: به آمار و ارقام برنامه سوم ارايه شده در بخش صنعت و معدن هيچ اعتقادي ندارم.

هادي غنيمي فرد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: زماني كه با سازمانهاي دولتي طرف هستيم آمار درستي ارايه نمي دهند وآمارهاي موجود تنها براي توجيه كارشان است.

وي افزود: حتي اگرتمام اهداف برنامه سوم محقق شده باشد اما واقعيت اين است كه دستاودهاي آن را مردم مشاهده نمي كنند.

وي تصريح كرد: برنامه سوم از شفافيت خاصي برخوردار نبوده و بسياري از موارد از جمله بهره هاي بانكي و امورتوليدي را نتوانستند طي اين برنامه كنترل كنند.

به گفته وي، تاكنون از محل درآمد هاي ناشي از نفت و حساب ذخيره ارزي هيچ گونه كاربنيادي در كشور انجام نشده است.

رييس خانه صنعت و معدن در خصوص برنامه چهارم توسعه افزود: برنامه چهارم برنامه مترقي است.

وي خاطر نشان كرد:تا كنون 40 روز از اجراي برنامه چهارم توسعه سپري شده است اما به اندازه 40 ثانيه نيزكاري انجام نشده است .

کد مطلب 177795

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها