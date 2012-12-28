شکستی دیگر در کارنامه ماشین سازی/ تداوم قعرنشینی مطلق برای سبزقباها

به گزارش خبرنگار مهر، با انجام 14 دیدار از گروه های دوگانه هفته چهاردهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور عصر امروز جمعه سپری شد که در یکی از بازی های گروه الف، تیم ماشین سازی تبریز در همدان با نتیجه سه بر صفر برابر تیم الوند مغلوب شد.

در این دیدار که در ورزشگاه قدس همدان و با قضاوت پیام باقری دوست به انجام رسید، تیم ماشین سازی در نیمه اول دو گل و در نیمه دوم یک از تیم میزبان دریافت کرد.

در نیمه اول این بازی، تیم ماشین سازی علیرغم اینکه پنج موقعیت مسلم گلزنی داشت، اما بازیکنان این تیم نتوانستند از هیچ یک از این فرصتها استفاده ببرند. در سوی مقابل تیم تحت هدایت فنی رضا طلایی منش از چهار موقعیت به دست آمده، موفق شدند دو بار در دقایق 20 و 26 به ترتیب توسط مهران جعفری و نوید آشوری به گل دست یابند.

نیمه دوم نیز تقریبا حکایت همان نیمه اول را برای شاگردان حسین خطیبی درپی داشت و این بار تیم ماشین سازی در ازای از دست دادن فرصتهای گلزنی خود، یک بار و در دقیقه 66 دروازه اش را باز شده دید تا این بازی پر افت و خیز در نهایت با برتری سه بر صفر تیم الوند همدان خاتمه یابد.

این نتیجه به واقع همان نتیجه بازی رفت بود با این تفاوت که برد سه بر صفر بازی رفت هدیه سازمان لیگ به تیم همدانی در قبال حاضر نشدن تیم ماشین سازی بود.

تیم ماشین سازی با این شکست همچنان هفت امتیازی باقی ماند تا به قعرنشین مطلق گروه الف رقابتهای لیگ دسته اول تبدیل شود. فاصله تیم ماشین سازی با تیم سیزدهم جدول یعنی پارسه ایرانیان همچنان پنج امتیاز و با تیمهای دوازدهم و سیزدهم جدول هشت امتیاز است.

تیم الوند نیز با برتری برابر تیم ماشین سازی، مجموع اندوخته هایش را به عدد 28 افزایش داد تا به لطف پیروزی تیم اتکای گرگان برابر تیم گسترش فولاد، به فاصله یک امتیازی آبی پوشان تبریزی در صدر جدول این گروه برسد.

ماشین سازی با هدایت فنی حسین خطیبی هفته بعد میزبان تیم گسترش فولاد با سرمربیگری رسول خطیبی خواهد بود.