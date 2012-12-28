ابعاد توطئه فاش می شود/ پخش آزمایشی شبکه بعثی ها با حمایت قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، یک منبع عراقی گفته است برای کسب اطلاعات درباره این شبکه ماهواره ای و اینکه آیا این شبکه از بغداد پخش می شود یا از مکانی دیگر، با مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات عراق تماس گرفتم، اما از پاسخ مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات و اظهار بی اطلاعی آنها درباره وجود شبکه ای ماهواره ای با این نام و نشان، شگفت زده شدم.



منبع یاد شده تصریح کرد: این شبکه ماهواره ای، اخبار مربوط به تظاهرات در استان الانبار عراق را به طور مستمر پوشش می دهد و این بدان معناست که در این منطقه دارای خبرنگار و دوربین است و حال سوال اینجاست که چگونه مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات از وجود چنین شبکه ای بی اطلاع است؟!

از سوی دیگر، به نوشته شبکه خبری النخیل عراق، منابع امنیتی تاکید کردند که این شبکه ماهواره ای وابسته به "بعثی های صدامی" است و از سوی قطر حمایت مالی می شود و هدف از فعالیت آن، متشنج کردن اوضاع سیاسی عراق با بهره برداری از تحولات مربوط به بازداشت محافظان رافع العیساوی وزیر دارایی عراق است.



منابع یاد شده افزودند: این شبکه با هدف به راه انداختن انقلاب و شورش در میان ساکنان استان الانبار و فلوجه عراق و در راستای تشکیل یک کشور "سنی مذهب" تلاش می کند.