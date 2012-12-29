به گزارش خبرگزاری مهر، هدف این مجله در ابتدا ارائه یک روش ساده و در عین حال دقیق برای ارزیابی عملکرد بلندمدت مدیران عامل بود؛ از این رو پنج سال پیش یک پروژه جهانی را برای رسیدگی به این چالش ها راه اندازی کردند، آنها می خواستند به چیزی بیش از توصیه اقدامات درست برای مدیران اجرایی و مدیران عامل دست یابند.

HBRمی گوید: هدف ما پیاده سازی یک سیستم امتیاز دهی بود که نه تنها عملکرد بلند مدت مدیران را ارزیابی کند بلکه شیوه ای را که هیات مدیره، مدیران اجرایی، مشاوران و نخگبان مدیرتی، مدیران عامل را با آن تصور و ارزیابی می کنند تغییر دهد.

سه سال پیش (ژانویه- فوریه 2010 )، HBR، چنین سیستم ارزیابی را ارائه کرد. این سیستم مدیران عامل را در کل دوره تصدی شان بر شرکت، مورد ارزیابی قرار داد. از این سیستم برای رتبه بندی عملکرد حدود دوهزار مدیرعامل در سراسر جهان استفاده شد.

در ماه جاری این مجله، نسخه جدیدی از تحلیل های خود را ارائه کرد. آنها این ارزیابی را در دو بعد جدید گسترش دادند: مدیران عاملی که عملکرد مالی خوبی داشتند و همچنین مدیران عامل و شرکت هایی که نه تنها عملکرد مالی بلکه عملکرد اجتماعی مطلوبی داشتند.

در این بررسی، عملکرد بلند مدت هر مدیرعامل، از روز نخست تا روز آخر (یا مدیران عاملی که تا 31 اوت 2012 سر کار بودند- آخرین روز جمع آوری اطلاعات) ارزیابی شد.

آنها در ارزیابی خود میزان بازگشت سرمایه شرکت در طول مدیریت مدیرعامل و همچنین افزایش کلی بازار سرمایه را در نظر گرفتند.

100 مدیر اجرایی برتر در این فهرست عملکرد بسیار خوبی داشتند. به طور متوسط آنها 1،385 درصد بازگشت سرمایه داشتند و ارزش بازار شرکت را 40.2 میلیارد دلار افزایش دادند.

این مجله با معرفی 100 مدیر عامل برتر جهان، نشان داد مدیران عامل شرکت های دیجیتالی، فناوری اطلاعات، رایانه و فناوری های پیشرفته بیش از سایر مدیران، قدرتمند بوده اند.

رتبه یک: استیو جابز مدیرعامل اپل

تعجبی ندارد که بهترین مدیرعامل طی 17 سال گذشته، استیو جابز مدیرعامل شرکت اپل بوده است. وی رتبه نخست این فهرست را به خود اختصاص داده است.

از 1997 تا 2011 ارزش بازار اپل 359 میلیارد دلار افزایش یافت و میزان بازگشت سرمایه آن نیز به طور متوسط شاهد رشد سالانه 35 درصدی بود.

گفته می شود به واسطه مدیریت قدرتمند جابز بر اپل، تا مدتها شرکتی نمی تواند رکورد اپل را بزند.

رتبه دوم : جف بزوس مدیر عامل شرکت آمازون دات کام

وی که در فهرست پیشین HBRرتبه هفتم را داشت امسال پنج رتبه صعود کرده است. آمازون نیز بازگشت سرمایه 12،266 رصدی را شاهد بوده و ارزش بازار آن 111 میلیارد دلار افزایش را تجربه کرده است.

در سالهای اخیر این شرکت خرده فروشی آنلاین، علاوه بر فعالیت در زمینه های تخصصی اش ، وارد حوزه های کاری جدید مانند خدمات رایانش ابری نیز شده است. بر اساس آمار منتشر شده هیچ نشانی از روند کند فروش در این شرکت وجود ندارد . این شرکت در سال 2011 رشد چهل درصدی را در فروش خود داشته است.

رتبه سوم: یون جونگ- یونگ مدیر عامل سامسونگ الکترونیک

وی از سال 1996 تا 2008 مدیر عامل سامسونگ الکترونیک بود. این شرکت در صنعت فناوری اطلاعات فعالیت دارد و شاهد بازگشت سرمایه 1،559 بوده است.

رتبه چهارم: راجر آنلی مدیرعامل شرکت ویل

آنلی از سال 2001 تا 2011 مدیر عامل شرکت ویل بود که در زمینه مواد کار می کند. این شرکت طی این مدت بازگشت سرمایه 934 درصدی داشته است.

رتبه پنجم: جان مارتین مدیر عامل شرکت گیلید ساینسز

مارتین از سال 1996 تا کنون مدیر عامل گیلید ساینسز است. شرکت وی که در زمینه مراقبت بهداشتی فعالیت دارد 2552 درصد بازگشت سرمایه داشته است.

رتبه ششم :چونگ مونگ – کو مدیرعامل شرکت هیوندایی

مونگ کو از سال 1999 تا کنون مدیریت عامل شرکت خودروسازی هیوندایی کره جنوبی را بر عهده دارد. وی توانسته طی این مدت 2024 درصد بازگشت سرمایه برای این شرکت بیاورد.

رتبه هفتم: وای- سی دوشوار مدیر عامل شرکت ITC

دوشوار از 1999 تا کنون مدیر عامل شرکت ITCاست.این شرکت که در زمینه محصولات مصرفی فعالیت دارد، تحت مدیریت دشوار 3308 درصد بازگشت سرمایه داشته است.

رتبه هشتم : دیوید سیمون مدیر عامل شرکت سیمون پراپرتی گروپ

سیمون از سال 1995 تا کنون مدیر عامل شرکت سیمون پراپرتی گروپ است که در عرصه خدمات مالی فعالیت دارد. این شرکت 1199 درصد بازگشت سرمایه داشته است.

رتبه نهم: مارگارت وایتمن مدیرعامل شرکت eBay

عملکرد وی به عنوان مدیر عامل شرکت eBayاز 1998 تا 2008 موجب شد وی به رتبه 9 در بین مدیران عامل سراسر جهان برسد. شرکت او در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت دارد و او توانست بازگشت سرمایه 1434 درصدی را داشته باشد.

گفتنی است فقط 1.9 درصد از مدیران عامل سراسر جهان در این بررسی زن بودند.

رتبه دهم : جان چمبرز مدیر عامل شرکت سیزکو سیستم

چمبرز که شرکتش در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت دارد از 1995 تا کنون توانسته بازگشت سرمایه 564 درصدی را ایجاد کند.

دیگر مدیران عامل فعال در حوزه دیجیتال و فناوری اطلاعات حاضر در این فهرست صد تایی:

رتبه 35: اریک اشمیت مدیرعامل گوگل(2001 – 2011)

رتبه 41: جان تامسون مدیرعامل سیمانتک (1999-2009)

رتبه 49: تومئو کانابایاشی مدیرعامل NTT Data 1995- 1999)

رتبه 65: سانیل بارتی میتال مدیرعامل بارتی ایرتل (1995 – تا کنون )

رتبه 81: تیم کوگل مدیرعامل یاهو (1995-2001)

رتبه 83: مینگ کای تسای مدیرعامل مدیا تک (1997- تا کنون)

رتبه 86: وانگ جیانژو مدیرعامل چاینا موبایل (2004- 2010)