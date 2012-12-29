کاهش 30 درصدی تولید فرش در قم

مجید اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تولید فرش در حال حاضر دچار چالش شده است، عنوان کرد: گران شدن مواد اولیه از جمله ابریشم و کرک موجب کاهش تولید به دلیل به صرفه نبودن شده است.



وی ادامه داد: هر چند قیمت فرش نیز گران شده است اما این مقدار گرانی با توجه به گران بودن مواد اولیه که از خارج نیز وارد می‌شود موجب ایجاد چالش در صنعت فرش شده است.



تولید فرش سیر نزولی داشته است



مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستبافت روستایی قم با تاکید بر اینکه تولید فرش طی سالهای اخیز سیر نزولی داشته عنوان کرد: از ایتدای سال جاری تاکنون نزدیک به 2 هزار مترمربع فرش در قم بافته شده که این مقدار نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است.

افق روشنی برای صنعت فرش پیش رو نیست



وی آینده صنعت فرش را رو به نابودی توصیف کرد و بیان داشت: اگر همین رویه ادامه پیدا کند و رغبت برای بافت فرش وجود نداشته و تولیدات نیز مطابق خواست مشتری نباشد افقی روشنی را صنعت فرش نمیتوان تصور کرد.



اخوان به عدم پرداخت یارانه به تولید کنندگان فرش اشاره و ابراز داشت: ما نیز در هر حال به عنوان یک تولید کننده مطرح هستیم و آن هم تولید کالایی که شهرت جهانی دارد اما تاکنون هیچ یارانه ای به این بخش تعلق نگرفته است.



وی ادامه داد: در سالی که به نام حمایت از تولید و حمایت از سرمایه ایرانی است، فرش که از تولیدات مهم کشور است وضعیت خوبی ندارد.