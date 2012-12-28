نونهالان و نوجوانان برتر جودوی بندرعباس مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جودوی قهرمانی نونهالان و نوجوانان بندرعباس جمعه در سالن جودوی پوریای ولی منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس برگزار شد.

در پایان این مسابقات که با حضور 75 جودوکار برگزار شد نفرات زیر در بخش نونهالان رتبه های نخست را کسب کردند:

وزن 25 کیلوگرم: علیرضا شمس، وزن 30 کیلوگرم: مارکا آشتاب، وزن 34 کیلوگرم: محمدعلی صدیقی، وزن 38 کیلوگرم: مهدی ایزانلو، وزن 46 کیلوگرم: امیرحسین ملایی، وزن 55 کیلوگرم: امیرحسین فاتحی.

همچنین در بخش نوجوانان این رقابتها نیز نفرات زیر حائز رتبه های نخست شدند:

وزن 50 کیلوگرم: محمد قائمی فرد، وزن 60 کیلوگرم: آرش غلامی، وزن 73 کیلوگرم: میلاد حمیدیان، وزن مثبت 73 کیلوگرم: امیرحسین مومنی.

مصطفی کشاورز رئیس هیئت جودو هرمزگان در خصوص این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات در راستای شناسایی استعدادهای رشته ورزشی جودو توسط هیئت جودو هرمزگان برگزار شد.

وی ادامه داد: هیئت جودو هرمزگان برای پرورش استعدادهای شناسایی شده در این مسابقات برنامه های زیادی طراحی کرده و به دنبال معرفی این استعدادها به تیمهای ملی هستیم.