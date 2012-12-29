موزه مردم شناسی کازرون بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، موزه مردم شناسی کازرون در سال 86راه اندازی شده بود. این موزه در خیابان شریعتی شهر کازرون واقع شده و از اوایل تابستان امسال تعطیل شده است.

در این مورد کارشناسان اعتقاد داشتند که موزه مذکور یک فرصت ناب فرهنگی شهرستان است که طی این مدت مهجور مانده و باید برای بازگشایی آن اقدامی کرد.

در این خصوص عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه پس از ماه ها توقف، موزه مردم شناسی کازرون مجدداً درب خود را به روی گردشگرانی که قصد بازدید از این موزه را دارند باز کرد.

محسن عباسپور افزود: این موزه طی ماه های گذشته باوجود پتانسیل مناسب برای معرفی بخشی از فرهنگ مردم کازرون، تعطیل شده بود و تنها به صورت موردی درب آن باز می شد اما خوشبختانه مجدداً بازگشایی شده و این فرصت فرهنگی دوباره در اختیار علاقمندان به فرهنگ عامه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: باز شدن این موزه در شرایطی اتفاق می افتد که رفته رفته به مناسب ترین روزهای سال برای جذب گردشگر در شهرستان کازرون نزدیک می شویم، چرا که در هفته ها و ماه های پیش رو هم فصل رویش نرگس در نرگس زارهای کازرون را داریم و هم تعطیلات نوروز و براساس تجربه های سالهای گذشته حضور چشمگیر گردشگران در این دو موقعیت زمانی خاص در شهرستان کازرون بیش از هر زمان دیگری دیده می شود و بر همین اساس نیاز بود در کنار سایر جاذبه های گردشگری، موزه ی مردم شناسی کازرون نیز مجدداً به ارائه خدمات به این گردشگران بپردازد.

این فعال میراث فرهنگی ادامه داد: امیدواریم در دور جدید فعالیت این موزه، میراث فرهنگی با اعمال مدیریتی صحیح و با بررسی اصولی مشکلاتی که در گذشته باعث تعطیل شدن موزه مردم شناسی کازرون شد، مانع از تکرار تعطیلی این موزه شده و این بازگشایی موقتی نباشد.

عباسپور اظهار داشت: شاید یکی از عواملی که باعث جلوگیری از تعطیلی مجدد موزه مردم شناسی کازرون شود الحاق بخشهای جدیدی به این موزه از قسمت ساختمان قدیمی مدرسه بستانپور و راه اندازی موزه آموزش و پرورش کازرون در آن باشد چنانچه این اقدام در دستور کار رسمی مسئولین ذی ربط برای توسعه فضای موزه مردم شناسی کازرون قرار گیرد به نظر می رسد نه تنها از تعطیلی مجدد آن جلوگیری خواهد شد بلکه می توان از چنین فضای جدیدی به عنوان بستری برای توسعه فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی نیز بهره برد.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون گفت: بازگشایی مجدد این موزه همچنین امیدهایی را برای عمل کردن مسئولین میراث فرهنگی به وعده هایی که در گذشته در خصوص راه اندازی موزه سنگ در شهرستان کازرون داده بودند به وجود آورده وعده ای که اتفاقاً مقدمات اولیه آن نیز تدارک دیده شده و حتی مکانی برای آن در نظر گرفته شد و فضاسازی های اولیه نیز صورت پذیرفت اما کار ناگهان متوقف شد.

شهرستان کازرون از مجموعه شهرستان های تاریخی استان فارس محسوب می شود که پتانسیل های بالایی برای راه اندازی موزه های متعدد از جمله موزه سنگ، موزه شهدا، موزه آموزش و پرورش، موزه آب و... دارد.