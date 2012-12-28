جلوگیری از برگزاری جشن میلاد مسیح(ع) در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، العالم گزارش داد "رزق المشفی" سخنگوی رسمی شورای موسوم به" امر به معروف و نهی از منکر"که در عربستان به "پلیس دینی" مشهور است، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اعضای این شورا در شهر جوف به منزل یک تبعه آسیایی که 41 مرد و زن آسیایی به همراه یک عربستانی و یک مصری در آن به برگزاری جشن کریسمس مشغول بودند، حمله و همگی را بازداشت کرده اند.



به گفته وی، برخی از بازداشت شدگان زن و شوهر و یا همکار هستند.این در حالی است که شیخ "عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ" مفتی کل عربستان سعودی برگزاری جشن ازدواج یا کریسمس را تحریم کرده است.



شیخ "محمد العُثِیمین" عضو هیئت علمای عربستان نیز فتوا داده است که تبریک گفتن کریسمس یا دیگر اعیاد "کافران" به آنها، حرام است.