به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران در جمع تعدادی از مدیران شهری با اشاره به سومین سالگرد حماسه نه دی تاکید کرد: نهم دی ماه از ایام‌اللهی است که بار دیگر مردم را در صف واحدی بر ضد اقدامات کور دشمن برای آسیب زدن به ارزش‌های اصیل اسلام و انقلاب قرار داد. 9 دی را می توان در کنار دیگر روزهای بزرگ و پرشور انقلاب اسلامی تفسیر کرد. 22 بهمن، 12 فروردین.

وی افزود: با نگاهی به این ایام می‌توان ویژگی برجسته آن را در مفهوم وحدت و اتحاد بر سر ارزش‌های بنیادین اسلام و آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب تلقی کرد. از این رو حماسه 9 دی را می‌توان نتیجۀ وحدت مردم در حمایت از آرمان‌های انقلاب و کلام رهبری دانست. وحدت و همدلی به عنوان مهمترین شرط موفقیت و پیروزی ملتها از سنتهای حتمی الهی است.

شهردار تهران اظهار داشت : ما بارها از تاریخ آموخته ایم هر اقدامی که ملت ما را به هم نزدیکتر و نیروهای سیاسی ما را با هم منسجم تر کند در نهایت تقویت کننده اقتدار ملی و هر اقدامی که در جهت تفرقه و ایجاد کینه و نفاق صورت گیرد، موجب ضعف و شکست ما خواهد شد. 9 دی، مهر پایانی بود بر جریانی که درصدد براندازی انقلاب بود.

قالیباف تصریح کرد: با توجه به حوادثی که پس از انتخابات 88 رخ داده بود، دشمن به همراه عده‌ای در داخل، طمع به ضربه زدن به این انقلاب و دستاوردهای آن داشتند که با هشیاری مردم، درایت رهبر انقلاب و حضور گستردۀ مردم ناکام ماند. فتنۀ منافقان، کومله، دموکرات، خلق و ، همه و همه گذشته‌اند و انقلاب به کمک مردم به مسیر خود ادامه داده است.

شهردار تهران درخصوص ریشه یابی فتنه 88 تصریح کرد: در مورد جریان فتنه 88 و علل ایجاد آن، صحبتهای فراوانی صورت گرفته است و بنده نیز بارها در همان ایام و بعد از آن به تبیین این موضوع پرداخته ام. اکنون که سه سال از آن ایام می گذرد، مهمترین نکته برای ما تجربه‌اندوزی از آن واقعه برای حل مسایل و دغدغه های امروز و آینده کشورمان است.

وی اظهار داشت: نخستین موردی که در خصوص حوادث سال 88 به چشم می‌خورد، ضرورت حرکت در مسیر قانون در همه شرایط است. رهبری در خصوص آن حوادث اشاره کرده‌اند که مراقب باشیم تا با افراطی گری و کارهای بی‌رویه به فتنه انگیزی دشمن کمک نکنیم. رهبری بارها در جریان مدیریت فتنه به همه دلسوزان انقلاب و مسئولین کشور توصیه کردند که با عدالت و اعتدال و مطابق با قانون رفتار کنند و از کارهای خودسرانه بپرهیزند تا در این فضای غبارآلود به بیگناهان آسیبی نرسد.

قالیباف تاکید کرد: با اطمینان عرض میکنم که اگر همه جریانهای سیاسی و مسئولین ما در جریان فتنه از این رویکرد رهبری تبعیت کرده بودند و با برخی خودسریها بدنبال کسب منافع کوتاه مدت سیاسی و جناحی نبودند و مصالح بلند مدت انقلاب را نادیده نمی گرفتند ، با هزینه های به مراتب کمتری از فتنه عبور می کردیم.

وی افزود: رهبری در جریان مدیریت فتنه بر نکته مهمی تاکید کردند که میتواند یکی از مهمترین تجربه‌های ما از این واقعه باشد. ایشان در ایامی که برخی از افراد و جریانها با خودسری و بی تدبیری و احتمالا با برخی اغراض و مطامع سیاسی بدنبال گسترش دامنه فتنه و فتنه گران و تسویه حسابهای سیاسی بودند، بر استراتژی «جذب حداکثری و دفع حداقلی» تاکید می کنند. آنچه ایشان بر آن تاکید داشتند و همچنان نیز بر آن تاکید دارند، مرزبندی و تمایزگذاری میان براندازان فتنه گر با قاطبه ملت ایران و جریانهای سیاسی درون نظام است.

شهردار تهران در خصوص تفاوت فتنه گران و کسانی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت سیاسی دارند گفت: براندازان فتنه گر ، اقلیتی کوچک بوده و هستند که همواره از سوی ملت ایران و جریانهای سیاسی درون نظام حذف و طرد شده اند. واقعه عاشورای 88 ماهیت و چهره واقعی ضددینی و ضد میهنی این اقلیت مزدور را برای همه ملت آشکار ساخت و در حماسه 9 دی نیز اکثریت قاطع ملت ایران و جریانهای سیاسی نشان دادند که هیچ نسبتی با این فتنه گران ندارند. بی تردید براندازان فتنه گر در نزد همه ملت ایران و جریانهای سیاسی ما محکوم و مطرودند. آنها مطمئنا هم در پیشگاه خداوند و هم در پیشگاه قانون و مردم گناهکار و مجرمند. بدیهی است امکان بازگشت به قدرت و فعالیت سیاسی برای مجرمین برانداز وجود ندارد و باید پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشند. اما به همان اندازه که باید پیگیر برخورد شدید قانونی با براندازان فتنه گر بود، به همان اندازه هم باید حساب این اقلیت معدود را از جریانها و چهره های سیاسی درون نظام جدا کرد. ما پیرو آن دینی هستیم که از ما میخواهد «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» باشیم. به همان اندازه که باید در برابر دشمنان و براندازان و معاندان سرسخت و مصمم باشیم، به همان اندازه هم باید بدنبال ایجاد وحدت و همدلی میان نیروهای درون نظام باشیم و با دست خودمان نیروهای خودی را به جبهه دشمن نفرستیم. نباید با رفتار خود دشمن را از اینکه موفق به یارگیری از درون جبهه انقلاب شده است، خوشحال کنیم.

وی افزود: دشمن از رهبری و مردم ضربه سختی خورده و بدنبال جمع آوری غنیمت است تا از تلخی این شکست بزرگ بکاهد. ما نباید با ایجاد اختلاف و تفرقه میان نیروهای انقلاب و محدودکردن غیرمنطقی دایره خودی ها و نیروهای انقلابی، کام دشمن را شیرین کنیم. متأسفانه عده‌ای که در میان راه سوار قطار انقلاب شده‌اند، و هر از چند گاهی تلاش دارند تا با فهم ناقص خود، بذر نفاق و تفرقه بپاشند و از یاران و همراهان انقلاب بکاهند. برای آنکه برای خود جایی باز کنند، مردم را در مقابل هم قرار می دهند و تفرقه و چند دستگی میان مردم ایجاد کنند.

قالیباف تاکید کرد: به عنوان یک نکتۀ مهم دیگر باید بدانیم که فتنۀ گذشته، آخرین فتنه‌ها نیست و تا ملت ایران بر سر آرمانها و ارزشهای خود ایستاده است، هر لحظه باید منتظر وقوع فتنه و یا تهدید جدیدی از سوی دشمنان باشیم. باید بدانیم که انحراف از مسیر انقلاب و محوریت رهبری و بی اعتنایی به قانون و گرفتار آمدن در دام افراط و تفریط و بی تدبیری باز هم می تواند زمینه را برای تهدید ما از سوی دشمنان فراهم کند. هر جا انحراف، التقاط، افراطی گری، عقل ستیزی، قانونگریزی و فساد دیدیم، باید دل نگران وقوع یک فتنه جدید هم باشیم.



شهردار تهران اظهار داشت: آنچه در 9 دی مشهود بود چنانکه رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کرده اند بهره گیری از پتانسیل و قدرت عظیم مردم برای مدیریت آینده انقلاب و نظام اسلامی است. نشانه بصیرت در برهه کنونی انقلاب آن است که بدانیم مهمترین مساله و دغدغه امروز انقلاب و مردم چیست. بی تردید مهمترین مساله امروز ما بحث چالش مدیریتی، بحران کارآمدی و افزایش فشارهای خارجی است. مدیریت صحیح و اصولی این فضا و مقابله با این چالش ها نیز تنها در گرو بکارگیری عقل، تدبیر و برنامه-ریزی است. با گرفتار آمدن در دام بازی های سیاسی، اختلاف افکنی و ایجاد فضای تهمت و تخریب نمی توان برای حل مسایل و مشکلات امروز مردم، قدمی برداشت. امروز هر فرد و جریانی که داعیه انقلابی‌گری، ارزشگرایی، مردمداری و وطن دوستی دارد، باید تنها و تنها به پیشرفت کشور و رفع مسایل و دغدغه های گوناگون مردم مخصوصا در حوزه های مدیریتی و اقتصادی بیندیشد.

وی اظهار داشت: لازمه پیشرفت خواهی این است که به جای تمرکز بر اختلافات و بازی های سیاسی به رویکردهای عملی برای رفع معضلات کشور بیندیشیم. اگر دغدغه ارزشها و آرمانهای انقلاب را داریم، اگر دغدغه عدالت داریم باید بدانیم که تحقق تمام ارزشها و مخصوصا عدالت نیز تنها از طریق دستیابی به توسعه و پیشرفت امکانپذیر است. در یک جامعه فقیر و عقب مانده، نه از ارزشها و آرمانها خبری خواهد بود و نه از عدالت و امنیت. باید بدانیم که ارزشها و آرمانهایی نظیر عدالت بدون صداقت و عقلانیت بدست نمی‌آیند و با شعار و سیاست بازی نمی توان به جنگ ظلم و عقب ماندگی و بی عدالتی رفت.

