افزایش شکاف میان تروریستها در سوریه/ احتمال فروپاشی اتحاد گروه های مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، العالم به نقل از یک رسانه انگلیسی گزارش داد : خودروها و سلاح هایی که نظامیان شورشی جداشده از نیروهای دولتی به غنیمت برده بودند، در درگیری های اوایل ماه مارس 2011 تعیین کننده بود، اما بر اساس مصاحبه هایی که گاردین دو هفته پیش در شمال سوریه با فرماندهان و عناصر مسلح داشت، با ورود به مراحل تازه تر، سرقت و چپاول اموال مردم به وسیله ای برای امرار معاش تبدیل شد.



در ادامه این گزارش آمده است : در حال حاضر گرفتن "غنیمت"، انگیزه اصلی بسیاری از گروه های مسلح در سوریه است و فرماندهان این گروه ها سعی می کنند به این وسیله بر نفوذ خود بیفزایند. این مسئله به ویژه در شهر حلب نمود بیشتری دارد.



به نوشتۀ گاردین، " ابواسماعیل "، از افراد مسلح مخالف نظام سوریه، معتقد است : برخی از گردان های مسلح که در تابستان سال جاری وارد حلب شدند، از مناطق روستایی آمدند و اکثر افراد آن را کشاورزان فقیری تشکیل می دهند که کینه ای چند صد ساله نسبت به ثروتمندان شهر حلب داشتند.



وی افزود: معارضان درصدد انتقام از مردم حلب هستند، زیرا احساس می کنند که مردم این شهر به آنها خیانت کرده اند. این در حالی است که اکثر مردم این شهر بازرگانانی هستند که حاضرند برای خلاصی یافتن از این مشکل پول بپردازند.



ابواسماعیل در ادامه گفت : معارضان، در ابتدا یک گروه یکپارچه و متحد بودند، اما اکنون دیگر این گونه نیست و آنها با هم اختلاف پیدا کرده اند. برخی گروه در حلب فقط برای پول می جنگند و گروه هایی دیگری نیز هستند که فقط برای کشتار سلاح برداشته اند.



ابواسماعیل در گفتگو با خبرنگار "گاردین" اعتراف کرده است که گروه مسلح تحت سرپرستی او نیز برای امرار معاش عناصر گروه، اقدام به چپاول و سرقت کرده است و گازوئیل یک مدرسه را به تاراج برد و در قبال دادن آب به مردم، از آنها نان و مواد غذایی می گیرند.



گاردین در ادامه آورده است : گروه مسلح تحت سرپرستی ابواسماعیل به دلیل داشتن غذا و سوخت از موقعیت بهتری نسبت به سایر گروه های مسلح برخوردار است، اما برخی از گروه های مسلح به سبب ناتوانی در تهیه غذا برای افراد خود، آنها را از دست می دهند و عناصر مسلح ناچار می شوند به گروه های دیگر بپیوندند.