پیکر "ساریا رسول زاده" در خاک آرام گرفت

پیکر دانش آموز" ساریا رسول زاده" دانش آموز 10 ساله کلاس چهارم مدرسه انقلاب اسلامی روستای شین آباد پیرانشهر که صبح چهارشنبه 15 آذرماه سالجاری در شعله آتش بخاری نفتی کلاس سوخته و بامداد امروز جمعه گل عمر وجودش در عین ناباوری و بهت مردم پرپر شد با حضور مردم و مسئولان در آرامگاه زادگاهش روستای شین آباد به خاک سپرده شد.

در این مراسم که در فضای حزن و اندوه فراوان خانواده و مردم پیرانشهر برگزار شد جمعی مسئولان محلی و استانی ، مدیرکل آموزش و پرورش و نماینده مردم پیرانشهر و سردشت نیز حضور داشتند.

صبح 15 آذرماه سالجاری کلاس چهارم ابتدایی مدرسه انقلاب اسلامی روستای شین آباد آتش گرفت و در اثر آن تمام دانش آموزان مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

در اثر این حادثه دو نفر از دانش آموزان به نام های "سیران یگانه" و "ساریا رسول زاده" جان خود را در اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادند و 26 دانش آموز مجروح هستند.

تعدادی از دانش آموزان مجروح تاکنون معالجه و به آغوش خانواده بازگشتند.