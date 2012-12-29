اختصاص 85درصدی بودجه دانشگاهها تا پایان سال/ بودجه سال 92 افزایش ندارد

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر، به آخرین وضعیت بودجه های جاری و عمرانی دانشگاههای کشور در سه ماه پایانی سال، بودجه تجهیزات و بودجه سال آینده مواردی را مطرح کرد.

انتقاد متکان از گله های برخی روسای دانشگاهها

معاون اداری مالی وزارت علوم در واکنش به انتقادات رئیس دانشگاه ارومیه در خصوص مصرف درآمدهای اختصاصی این دانشگاه برای پرداخت حقوق استادان، گفت: درآمد اختصاصی هم جزیی از بودجه دانشگاه است که می تواند صرف امور دانشگاه شود اما رئیس دانشگاه ارومیه در نظر داشته باشد که حقوق استادان این دانشگاه را او پرداخت نمی کند بلکه دولت پرداخت می کند.

وی با طرح این سوال که چرا روسای دانشگاهها مشکلات بودجه ای خود را به خبرنگاران می گویند، گفت: مگر من با روسای دانشگاهها دعوا می کنم که از مشکلات مالی دانشگاهها موضوعی را با من طرح نمی کنند، این مسئولیت من است که به مسائل بودجه ای دانشگاهها رسیدگی کنم، من هم یک عضو هیأت علمی هستم و حقوق استادان بدون یک قران کم و زیاد از بند " و " وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت می شود.

به گفته معاون اداری مالی وزارت علوم، حقوق کامل استادان رسمی و تمام کارمندان رسمی کشور از بند " و " وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت می شود.

متکان همچنین در خصوص گله برخی دانشگاهها در خصوص مشکل پرداخت حقوق استادان حق التدریس، گفت: اگر از سال گذشته هنوز در دانشگاهها حق التدریسها فعالیت می کنند، کم کاری رئیس دانشگاه است.

خوش شانسی دانشگاهها نسبت به سایر دستگاهها

این مقام مسئول در وزارت علوم، در ادامه این گفتگو با تاکید بر اینکه سخنان یک رئیس دانشگاه ملاک عمل نیست، با اشاره به تخصیص بودجه 150 میلیارد تومانی برای تجهیز دانشگاهها تاکید کرد که رشد بودجه دانشگاهها در سال گذشته بالای 42 درصد بوده در حالیکه این رشد در سایر دستگاهها بین 10 تا 15 درصد اعلام شده و امسال بر عکس سال گذشته بودجه تجهیزاتی مناسبی اختصاص یافت و دولت اجازه نمی دهد برای دانشگاهها مشکلی پیش آید.

قول پرداخت بودجه جاری تا سقف 85 درصد

معاون اداری مالی وزارت علوم، تحریمها را یک عامل اختصاص نیافتن 100 درصدی بودجه دانشگاهها در سال جاری عنوان و به یک قول معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در این باره اشاره کرد و گفت: بودجه دانشگاهها در ماههای پایانی سال ممکن است به خاطر تحریمها 100 درصد تخصیص نیابد که اگر روسا این موضوع را مطرح کرده اند حرف درستی است؛ با این حال معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که قبلاً قرار بود 60 درصد بودجه دانشگاهها را پرداخت کند قول داده 85 درصدی این بودجه را تا پایان سال در اختیارشان قرار دهد.

اختصاص تنها 5 درصد بودجه عمرانی

متکان در خصوص وضعیت بودجه های عمرانی دانشگاهها تا پایان سال گفت: دانشگاهها امسال نمی توانند طرح توسعه داشته باشند و تنها دانشگاههایی که طرحهای نیمه کاره دارند، می توانند تکمیل کنند و تاکنون 5 درصد بودجه عمرانی و 10 درصد بودجه خرید تجهیزات اختصاص یافته است.

بودجه سال 92 افزایش ندارد

متکان در پاسخ به پرسش مهر در خصوص بودجه سال آینده دانشگاهها، اظهار داشت: هم اکنون در حال مراحل کار کارشناسی و انتقال بودجه به دولت هستیم.

وی افزود: احتمالاً با توجه به مسائل فعلی کشور افزایشی در بودجه سال آینده دانشگاهها نخواهیم داشت و اگر قرار باشد این بودجه بر اساس سال گذشته باشد، طبق تدبیری که دانشگاهها در مدیریت هزینه ها داشتند، باز هم مشکلی نخواهیم داشت.