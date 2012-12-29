انجام بازی های اسکواش در مدارس مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل احمدی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه اسکواش قهرمانی کشور در ساری افزود: در این مسابقات که به صورت انفرادی و تک حذفی برگزار شد، برترین های کشور برای کسب امتیاز رنکینگ جهانی به مصاف هم رفتند.



وی اظهار داشت: این رقابتها در دو جدول مقدماتی و اصلی برگزار و در مرحله مقدماتی 18 بازیکن با یکدیگر رقابت کردند که از بین آنان چهار بازیکن برتر به مرحله اصلی راه یافتند.



احمدی بیان داشت: چهار بازیکن برتر راه یافته به مرحله اصلی به 12 بازیکن دارای رنکینگ پیوسته و در مجموع در این مرحله 16 بازیکن با هم رقابت کردند.



وی از انجام تمرینات رایگان اسکواش در ساری خبر داد و بیان داشت: انجام بازی های اسکواش باز در مدارس از برنامه های هیات اسکواش مازندران است.



احمدی افزود: مسابقات قهرمانی اسکواش اوپن کشور با برگزاری فینال این دوره از بازی ها در خانه اسکواش مازندران در ساری روز جمعه با قهرمانی محمد رضا صادق پور به پایان رسید.



وی بیان داشت: در این مسابقات که به نشنال کلوز معروف بوده 32 بازیکن برتر کشور در دو مرحله با هم به رقابت پرداختند.



رئیس هیئت اسکواش مازندران گفت: در مرحله پایانی این مسابقه محمد رضا صادق پور در بازی فینال با پیروزی سه بر دو بر نوید ملک زاده قهرمان مسابقات اسکواش کشور شد.



وی بیان داشت: محمد حسن جعفری و علیرضا صناعی به صورت مشترک نفرات سوم اسکواش اوپن کشور شدند.



احمدی گفت: اسماعیل توسلی، محسن غلام نژاد و اشکان منصوری این مسابقه را قضاوت کردند.