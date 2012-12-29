دو شهید جنگ تحمیلی و عتبات عالیات تشییع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهیده نازدانه سعدی از شهدای عتبات عالیات که در حمله تروریستی در سامرا انجام و شهید عباس صداقتی جانباز 70 درصد بهشهری نیز بر دستان مردم ولایتمدار بهشهر تشییع و در گلزار شهدای بهشهر به خاک سپرده شدند.



در حادثه تروریستی سامرا که صبح روز جمعه 24 آذر در سامرا اتفاق افتاد، یک اتوبوس حامل 41 تن از زائران مازندرانی اهل شهرستان بهشهر، مورد حمله انتحاری قرار گرفتند.

در این حادثه چهار تن از شهروندان بهشهری به نام های نازدانه سعدی، ام لیلا کشاورزیان، گوهر صادقی و احمدرضاآقا براری، شهید و 18 تن زخمی شدند.



نازدانه سعدی روز جمعه 8 دی ماه در بهشهر تشییع و ام لیلا کشاورزیان در مشهد تشیییع و به خاک سپرده شد.

اجساد دو شهید دیگر به نامهای گوهر صادقی و احمدرضاآقا براری، همچنان در کاظمین بوده که با ورود به ایران مراسم تشییع این دو شهید برگزار می شود.