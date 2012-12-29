توطئه های دشمن در نهم دی 88 منکوب شد

حجت الاسلام سید صابر جباری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم با بصیرت در حرکتی انقلابی در نهم دی ماه 88 با حضور حماسی و مقتدارانه خود عزتمندی نظام را افزایش دادند.



وی اظهار داشت: حضور 50 میلیون ایرانی در حماسه نهم دی 88 تو دهنی محکم بر دهان استکبار، دشمنان و یاوه گویان بوده است.



جباری گفت: پیام نهم دی، عزت و آزادگی ملت ایران بوده و خوشبختانه با موضع گیری به موقع علما در فتنه 88 بسیاری از توطئه های دشمن بر ملا و نقش برآب شد.



وی بیان داشت: قبل از انقلاب نیز روزنامه ای کاریکاتوری علیه مرجعیت کشید که در آن زمان آیت الله نوری همدانی با روشنگری و موقعیت شناسی همیشگی وارد شد و این توطئه را خاموش کرد.



نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه انقلاب اسلامی ما انقلاب امام راحل است افزود: باید این حکومت با اقتدار و با رهبری ولی فقیه به انقلاب مهدی موعود وصل شود و در این راستا همه ما موظف به اطاعت پذیری از رهبری هستیم.

جباری گفت: در نهم دی ماه، تمام دشمن و کفر برای براندازی اسلام و ایران و رهبری به پا خواست و اراده خداوند، رهبری ولی فقیه و هوشیاری مردم مانع از تحقق اهداف دشمن شد.



وی بیان داشت: مدل حکومت ما مدل عدالت اجتماعی است که تسلیم محض حکومت خداوندی هستیم و باید همچنان که در اسلام ذوب شدیم، در امام و رهبری نیز ذوب شویم.