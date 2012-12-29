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۹ دی ۱۳۹۱، ۸:۴۹

هاشمی خبر داد:

جذب 20 درصدی اعتبارات تملک دارایی های مازندران

جذب 20 درصدی اعتبارات تملک دارایی های مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به کندی اجرای پروژه های عمرانی استان، گفت: با گذشت ده ماه از سال تنها 20 درصد اعتبارات مازندران جذب شد.

سید عیسی هاشمی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای پروژه های عمرانی مازندران با کمبود اعتبار مواجه است.

وی با بیان اینکه مجموع اعتبارات شهرداریهای استان 400 میلیون تومان است، افزود: با توجه به اینکه مازندران با سه میلیون نفر یک بیست و پنجم جمعیت کشور را دارد که بودجه درآمدی آن یک سوم جمعیت تهران است.

حیدری گفت: اعتبار تملک دارایی استان حدود 300 میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود 20 درصد جذب شد.

وی با اشاره به تعهد 23 میلیاردی دولت در سفرهای استانی به مازندران برای پروژه های عمرانی استان، تصریح کرد: تاکنون چهار هزار میلیارد تومان از این اعتبارات جذب و اجرایی شده است.

هاشمی بیان داشت: پروژه های عمرانی مصوبات سفرهای دولت به مازندران دارای پیشرفت فیزیکی 10 تا 80 درصدی در اجرا و بودجه ای است.

وی افزود: طرح های عمرانی مهر ماندگار استان دارای بودجه تعریف شده بوده و قرار است تا پایان دولت دهم بهره برداری شود.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1778014

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