پیام صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم فوتبال ذوب‌آهن اظهار داشت: تیم ما در حال حاضر 3 پیروزی پیاپی کسب کرده و نتایج خوب ما باعث شده که نگاه همه به این تیم تغییر کند و مطمئن باشید که ذوب‌آهن نیم فصل دوم با ذوب‌آهن ابتدای فصل تفاوت‌های بسیاری دارد.

وی در مورد بازی یکشنبه تیمش مقابل صبای قم ادامه داد: ما در نیم فصل دوم فرصت جبران امتیازات از دست رفته نیم فصل نخست را داریم و باید در همه بازی‌های خود پیروز شده یا بیشترین امتیاز را بگیریم تا بتوانیم به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر نزدیک‌تر شویم.

مهاجم ذوب‌آهن در مورد پیروزی تیمش در بازی با فجر سپاسی تصریح کرد: ما مقابل فجر سپاسی شایسته پیروزی بودیم و همه دیدند که موقعیت‌های بسیاری داشتیم که نتوانستیم از آنها استفاده کنیم اما خوشحالم که در نهایت توانستیم 3 امتیاز این بازی را بگیریم و به حقمان برسیم.

وی اضافه کرد: تلاش می‌کنم که در بازی‌های آینده برای تیمم مثمر ثمر باشم و همچون بازی گذشته که یک پاس گل دادم، در بازی‌های آینده نیز موثر باشم و به گونه‌ای تلاش می‌کنم که برای ذوب‌آهن گل بزنم.