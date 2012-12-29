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۹ دی ۱۳۹۱، ۸:۵۴

غلامی در گفتگو با مهر:

برای رسیدن به قهرمانی کاری به استقلال نداریم/ مقابل مس به حقمان نرسیدیم

برای رسیدن به قهرمانی کاری به استقلال نداریم/ مقابل مس به حقمان نرسیدیم

اصفهان – خبرگزاری مهر: مهاجم تیم فوتبال سپاهان گفت: اگرچه استقلال با پیروزی هفته گذشته خود صدر جدول را از سپاهان گرفت اما ما برای رسیدن به قهرمانی کاری به استقلال نداریم و به بازی‌های خودمان متمرکز می‌شویم.

محمد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به از دست رفتن صدرنشینی سپاهان به دلیل باخت در بازی مقابل مس کرمان اظهار داشت: به نظر من در بازی با مس به حق خودمان نرسیدیم زیرا در این مسابقه حداقل می‌توانستیم مساوی کنیم و عادلانه‌ترین نتیجه مساوی بود اما به هر حال متحمل شکست شدیم تا صدر جدول را از دست بدهیم.

وی ادامه داد: به نظرم مس در آن مسابقه از تک موقعیت خود استفاده کرد اما ما نیز روز خوبی نداشتیم و برای بازی روز یکشنبه خود مقابل فولاد خوزستان باید به جبران این نتیجه بیاندیشیم تا بار دیگر به شرایط خوب خود باز گردیم.

مهاجم سپاهان با بیان اینکه سپاهان باید به دوران اوج خود بازگردد تصریح کرد: به هر حال برد و باخت در فوتبال وجود دارد اما ما نباید بیش از این امتیاز از دست دهیم و باید در بازی‌های بعدی خود بهتر بازی کنیم تا به شرایط ایده‌آل نزدیک شده و بار دیگر به صدر جدول برسیم.

وی با اشاره به صدرنشینی استقلال تهران در هفته شکست سپاهان اضافه کرد: ما برای رسیدن به قهرمانی کاری به رقبای خود نداریم و همه تمرکزمان را به بازی‌های خود معطوف کرده‌ایم و اگرچه استقلال در این هفته به پیروزی رسید اما ما تنها به بازی‌های خود می‌اندیشیم.

کد مطلب 1778019

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