به گزارش خبرنگار مهر، احسان حدادی پس از کسب مدال نقره پرتاب دیسک المپیک 2012 لندن، توسط مسئولان برگزار کننده فستیوال پرتاب‌ها به آمریکا دعوت شده بود. او در این فستیوال با چند مربی مطرح پرتاب دیسک هم وارد مذاکره شد و سرانجام با "ولفگانگ اشمیت" آلمانی به توافق رسید.

حدادی چندی است با اشمیت تمرین می‌کند، هرچند هنوز شرایط همکاری‌اش با این مربی آلمانی که در بازی‌های 1976 مونترال به مدال نقره المپیک دست یافته، کاملا مشخص نیست.

احسان حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با مطلوب عنوان کردن شرایط گفت: این روزها زیر نظر "ولفگان اشمیت" آلمانی تمرینات آماده‌سازی بسیار خوبی را سپری می‌کنم. او مربی بزرگی است که می‌تواند به من پیشرفت بیشتر کمک شایانی کند.

وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی به ایران بازمی‌گردد؟، اظهار داشت: اگر شرایط مهیا شود، همراه "اشمیت" برای عقد قرارداد به ایران خواهم آمد. مسئولان فدراسیون دوومیدانی در حال مجاب کردن کمیته ملی المپیک برای تامین حداقل‌های ممکن برای من و حضور این مربی در ایران هستند.

نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک لندن در مورد قرار گرفتنش در جایگاه هشتاد و سوم برترین دوومیدانی کاران جهان تاکید کرد: اصلا از جایگاهی که در رده‌بندی فدراسیون جهانی دارم، راضی نیستم؛ زیرا حق من بیش از اینها بوده و هست.

وی اضافه کرد: این رتبه برای من خوب نیست و اصلا از اینکه در چنین جایگاهی قرار دارم، راضی نیستم. البته از اینکه موفق شدم در بازی‌های المپیک 2012 لندن مدال آوری کنم، خیلی خوشحالم اما باید جایگاهم در جدول رده‌بندی فدراسیون جهانی بهتر از اینها باشد.

حدادی در خصوص هزینه‌های سفر خود به آمریکا، خاطرنشان کرد: حدود سه ماه است در آمریکا هستم و تا به امروز تمام هزینه‌های سفرم را خودم پرداخت کرده‌ام.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: البته صحبت‌هایی با فدراسیون دوومیدانی در این خصوص انجام دادم و گویا قرار شده است که از طریق بهرام افشارزاده و کمیته ملی المپیک هزینه‌هایم تامین شود. معتقدم مسئولان ورزش و کمیته ملی المپیک باید حداکثرها را برایم فراهم کنند تا من بتوانم جزو سه دوومیدانی کار برتر جهان شوم.

نائب قهرمان پرتاب دیسک المپیک 2012 لندن در پایان گفت: واقعا دلم برای ایران تنگ شده است؛ اما مجبورم در آمریکا به تمریناتم ادامه بدهم تا بتوانم بازهم برای کشورم افتخار آفرینی کنم.