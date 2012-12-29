علیرضا جراحکار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نتایج ذوب‌آهن در سه بازی اخیر اظهار داشت: ذوب‌آهن در 3 بازی اخیر خود در مسابقات جام حذفی و لیگ برتر نشان داده که به آینده امیدوار است و می‌خواهد شرایط خود در جدول رده‌بندی لیگ برتر را تغییر دهد.

وی ادامه داد: تیم ما در بازی با فجر سپاسی برای نخستین بار از بازیکنان جدید خود استفاده می‌کرد و در این مسابقه اگرچه بازیکنان ما با یکدیگر هماهنگ نبودند اما به خوبی توانستند پیروز میدان شوند و 3 امتیاز این مسابقه را ازآن خود کنند.

مدافع ذوب‌آهن در مورد شرایط نامناسب تیمش در جدول رده‌بندی بیان داشت: تیم ما شرایط نامناسبی دارد اما با صحبت‌های کادر فنی و برنامه‌هایی که برای تیم در دستور کار خود دارد، به دنبال این هستیم که بار دیگر به صدر جدول نزدیک شویم و مطمئنم می‌توانیم به این هدف خود دست پیدا کنیم.

وی اضافه کرد: هدف ما این است که در پایان نیم فصل دوم در جمع 6 تیم بالای جدول باشیم و مطمئنم که می‌توانیم به این هدف خود برسیم.

جراحکار در مورد بازی آینده ذوب‌آهن مقابل صبای قم افزود: اگرچه بازی سختی مقابل صبا در پیش داریم اما به 3 امتیاز این بازی احتیاج داریم زیرا با این امتیاز می‌توانیم جایگاه خود را از انتهای جدول تغییر دهیم بنابراین با تمام توان به مصاف صبا خواهیم رفت.