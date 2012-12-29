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۹ دی ۱۳۹۱، ۸:۵۶

جراحکار در گفتگو با مهر:

ذوب‌آهن در نیم فصل دوم جزو شش تیم نخست خواهد بود/ امیدواری به آینده

ذوب‌آهن در نیم فصل دوم جزو شش تیم نخست خواهد بود/ امیدواری به آینده

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدافع تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: هواداران ذوب‌آهن مطمئن باشند که تیم ما در نیم فصل دوم جزو شش تیم نخست جدول رده‌بندی خواهد بود.

علیرضا جراحکار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نتایج ذوب‌آهن در سه بازی اخیر اظهار داشت: ذوب‌آهن در 3 بازی اخیر خود در مسابقات جام حذفی و لیگ برتر نشان داده که به آینده امیدوار است و می‌خواهد شرایط خود در جدول رده‌بندی لیگ برتر را تغییر دهد.

وی ادامه داد: تیم ما در بازی با فجر سپاسی برای نخستین بار از بازیکنان جدید خود استفاده می‌کرد و در این مسابقه اگرچه بازیکنان ما با یکدیگر هماهنگ نبودند اما به خوبی توانستند پیروز میدان شوند و 3 امتیاز این مسابقه را ازآن خود کنند.

مدافع ذوب‌آهن در مورد شرایط نامناسب تیمش در جدول رده‌بندی بیان داشت: تیم ما شرایط نامناسبی دارد اما با صحبت‌های کادر فنی و برنامه‌هایی که برای تیم در دستور کار خود دارد، به دنبال این هستیم که بار دیگر به صدر جدول نزدیک شویم و مطمئنم می‌توانیم به این هدف خود دست پیدا کنیم.

وی اضافه کرد: هدف ما این است که در پایان نیم فصل دوم در جمع 6 تیم بالای جدول باشیم و مطمئنم که می‌توانیم به این هدف خود برسیم.

جراحکار در مورد بازی آینده ذوب‌آهن مقابل صبای قم افزود: اگرچه بازی سختی مقابل صبا در پیش داریم اما به 3 امتیاز این بازی احتیاج داریم زیرا با این امتیاز می‌توانیم جایگاه خود را از انتهای جدول تغییر دهیم بنابراین با تمام توان به مصاف صبا خواهیم رفت.

کد مطلب 1778023

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