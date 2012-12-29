محمد محمد جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند ساخت ورزشگاه نقش‌جهان و شرایط آن اظهار داشت: با اختصاص بودجه به ورزشگاه نقش‌جهان، روند ساخت آن طی روزهای گذشته جدی‌تر شده و تلاش ما این بوده که با حضور مستمر در ورزشگاه، باعث افزایش سرعت کار ساخت آن شویم.

وی ادامه داد: به مردم قول می‌دهم که به تعهداتی که در مورد ساخت این ورزشگاه داده‌ایم عمل کنیم و مطمئن باشید که تلاش می‌کنیم قدمی در جهت افزایش سرعت ساخت این پروژه برداریم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در مورد شایعاتی که پیرامون فروش ورزشگاه نقش‌جهان به شرکت فولاد مبارکه شنیده می‌شود، بیان داشت: این مسئله هنوز قطعی نشده و ابلاغ آن صورت نگرفته اما فروش ورزشگاه ربطی به بحث ساخت آن ندارد و پیمانکار پروژه باید طبق تعهداد خود در مورد ساخت ورزشگاه اقدام کند.

وی ادامه داد: بحث فروش ورزشگاه نقش‌جهان مسئله‌ای زمان‌گیر است و نیاز قابل توجهی به کار کارشناسی دقیق دارد بنابراین با گذشت زمان اندکی نمی‌توان در مورد آن تصمیم‌گیری کرد ضمن اینک در هفته‌های گذشته بودجه‌های مناسبی به ورزشگاه اختصاص پیدا کرده و امیدواری به تکمیل آن را بیشتر کرده است.

جواهری در مورد بودجه‌های اختصاص یافته به ورزشگاه اضافه کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات مالی پروژه طی هفته‌های گذشته مرتفع شده و تلاش می‌کنیم که در روزهای آینده معوقات پیمانکار را پرداخت کرده تا بدهی ما به پیمانکار به صفر برسد.