237 کیلوگرم مواد مخدر در یزد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منوچهر امان اللهی فرمانده انتظامی استان یزد گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر طی هفته گذشته توانستند بیش از 237 کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل 190 کیلو و 40 گرم تریاک، 37 کیلو و 930 گرم حشیش، هشت کیلو و 500 گرم گراس، 596گرم هروئین و کراک و 90 گرم شیشه از قاچاقچیان مواد مخدر کشف و ضبط شد.

امان اللهی ادامه داد: این مقدار مواد طی عملیات های جداگانه کشف و در این رابطه 87 نفر قاچاقچی دستگیر و هفت دستگاه خودرو متوقف شدند.

دستگیری 10 نفر از اعضای خرید و فروش مواد مخدر در یزد



با تلاش ماموران کلانتری 12 قائم یزد، 10 نفر از اعضای خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

ماموران کلانتری 12 قائم یزد با اطلاع از اینکه تعدادی از افراد ناباب در یک منزل در یزد بصورت تیمی اقدام خرید و فروش مواد مخدر می کند و با پاتوق قرار دادن محل، محیط نا امنی را برای اهالی محل ایجاد کرده اند دستگیری آن ها را در دستور کار خود قرار دادند.

ماموران کلانتری قبا بررسی صحت موضوع و هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه وارد منزل شدند و 10 نفر از افراد سابقه دار را دستگیر کردند.

در بازرسی از منزل مقادیری مواد مخدر از نوع حشیش، هروئین و شیشه، 10 عدد پایپ، یک حقه وافور و یک دستگاه ترازوی دیجیتالی توزین مواد مواد مخدر کشف شد.

دستگیری این افراد باعث رضایتمندی شهروندان شد و اهالی محل از عملکرد مقتدرانه پلیس یزد تقدیر و تشکر کردند.

دستگیری سه قاچاقچی و کشف 29 کیلوگرم تریاک در مهریز

ماموران ایستگاه شهید مدنی در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو و کامیون بنز به رانندگی محمد رضا و سرنشینی عباس که با محموله ضایعات از بندر عباس عازم تهران بود مشکوک شدند.



ماموران طی بازرسی از خودرو 22 کیلو و 750 گرم تریاک از داخل خودرو که در بین محموله جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند و در این راستا پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به همراه دو نفر متهم دستگیر شده به مرجع قضایی معرفی شدند.



ماموران ایستگاه شهید مدنی همچنین طی عملیاتی دیگر حین کنترل خودروهای عبوری از مسافر یک دستگاه خودرو اتوبوس عبوری به نام شهر بانو که از کرمان عازم یزد بود شش کیلو گرم تریاک از داخل یک عدد رو سری و دور کمر وی کشف و ضبط و نامبرده را دستگیر کردند.