  1. عناوین کل
۹ دی ۱۳۹۱، ۹:۰۰

همایش بزرگ ولایتمداران بصیر در آبپخش برگزار شد

همایش بزرگ ولایتمداران بصیر در آبپخش برگزار شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: همایش بزرگ ولایتمداران بصیر به مناسبت نهم دیماه با حضور گسترده مردم آب‌پخش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبپخش جمعه شب در همایش بزرگ ولایتمداران بصیر در آبپخش اظهار داشت: 9 دی‌ ماه روز دشمن‌شناسی بود و در این روز ما شاهد بودیم که تمامی دشمنان ملت ایران اعم از سرویس‌های جاسوسی کشورهای غربی، آمریکا و فتنه‌گران داخلی سعی بر شکست انقلاب اسلامی داشتند.

محمدرضا دهقانی با اشاره به اینکه در جریان فتنه 88 استکبار جهانی اسلام و نظام اسلامی را نشانه رفته بود، بیان داشت: بصیرت، هوشیاری، بیداری، آگاهی و نگاه عمیق مردم ایران به ارزش‌های اسلامی را عوامل شکست مفتضحانه فتنه‌گران و مستکبرین در ماجرای فتنه 88 بود و در واقع 9 دی جلوه بارزی از حضور مردم ایران در دفاع از اسلام بود.

وی گفت: بصیرت‌افزایی یکی از نیازهای اسلامی جامعه امروزی است و تمامی مسئولان، خصوصا در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی در راس وظایف خود باید به این مهم توجه داشته باشند.  

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبپخش اظهار داشت: حماسه 9 دی نماد بصیرت و میثاق امت با ولایت است و بزرگداشت سالانه این واقعه عظیم به معنای تجدید میثاق و بیعت محدد مردم با نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

استکبار از هیچ توطئه‌ای برای اختلال در مسیر عزت ایران فروگذار نکرده است

وی افزود: سردمداران استکبار جهانی از نخستین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون از هیچ توطئه و آشوبی به منظور ایجاد اختلال در مسیر عزت و سربلندی ملت ایران فروگذار نکرده‌اند و در تمامی مراحل با حضور مردم شاهد شکست آنها بوده‌ایم.

دهقانی خاطرنشان کرد: چون خدعه‌های بی‌شمار و جنگ افروزی علیه انقلاب به نتیجه‌ای نرسید، دشمنان انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر موضع خود را از جنگ سخت به جنگ نرم تغییر داده و با به خدمت گرفتن رسانه‌ها و استفاده مداوم از ابزار فرهنگی درپی همسو کردن افکار عمومی مردم جهان با سیاست‌های ضدبشری خود هستند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبپخش بیان داشت: در ماجرای فتنه 88 همه شاهد بودیم که لشکر نفاق چگونه با هجمه رسانه‌ای گسترده به جنگ با نظام مقدس جمهوری اسلامی آمدند و با رمز تقلب در انتخابات برخی افراد بی‌بصیرت را با خود همراه کردند و برای سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی کوشیدند و در نهایت با بصیرت و آگاهی مردم و هدایت‌ و روشنگری‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی تمامی نقشه‌های ایشان نقش بر آب شد.

دهقانی عنوان کرد: بی‌تردید تنها در سایه درایت و بینش عمیق مقام معظم رهبری و شعور و بصیرت انقلابی ملت آگاه بود که با لبیک به ندای مولا و مقتدای خویش با خلق حماسه نهم دی ماه تداوم حیات طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی را تضمین کردند.

کد مطلب 1778031

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید

    اخبار کوتاه