همایش بزرگ ولایتمداران بصیر در آبپخش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبپخش جمعه شب در همایش بزرگ ولایتمداران بصیر در آبپخش اظهار داشت: 9 دی ماه روز دشمنشناسی بود و در این روز ما شاهد بودیم که تمامی دشمنان ملت ایران اعم از سرویسهای جاسوسی کشورهای غربی، آمریکا و فتنهگران داخلی سعی بر شکست انقلاب اسلامی داشتند.
محمدرضا دهقانی با اشاره به اینکه در جریان فتنه 88 استکبار جهانی اسلام و نظام اسلامی را نشانه رفته بود، بیان داشت: بصیرت، هوشیاری، بیداری، آگاهی و نگاه عمیق مردم ایران به ارزشهای اسلامی را عوامل شکست مفتضحانه فتنهگران و مستکبرین در ماجرای فتنه 88 بود و در واقع 9 دی جلوه بارزی از حضور مردم ایران در دفاع از اسلام بود.
وی گفت: بصیرتافزایی یکی از نیازهای اسلامی جامعه امروزی است و تمامی مسئولان، خصوصا در عرصههای فرهنگی و سیاسی در راس وظایف خود باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبپخش اظهار داشت: حماسه 9 دی نماد بصیرت و میثاق امت با ولایت است و بزرگداشت سالانه این واقعه عظیم به معنای تجدید میثاق و بیعت محدد مردم با نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
استکبار از هیچ توطئهای برای اختلال در مسیر عزت ایران فروگذار نکرده است
وی افزود: سردمداران استکبار جهانی از نخستین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون از هیچ توطئه و آشوبی به منظور ایجاد اختلال در مسیر عزت و سربلندی ملت ایران فروگذار نکردهاند و در تمامی مراحل با حضور مردم شاهد شکست آنها بودهایم.
دهقانی خاطرنشان کرد: چون خدعههای بیشمار و جنگ افروزی علیه انقلاب به نتیجهای نرسید، دشمنان انقلاب اسلامی در سالهای اخیر موضع خود را از جنگ سخت به جنگ نرم تغییر داده و با به خدمت گرفتن رسانهها و استفاده مداوم از ابزار فرهنگی درپی همسو کردن افکار عمومی مردم جهان با سیاستهای ضدبشری خود هستند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبپخش بیان داشت: در ماجرای فتنه 88 همه شاهد بودیم که لشکر نفاق چگونه با هجمه رسانهای گسترده به جنگ با نظام مقدس جمهوری اسلامی آمدند و با رمز تقلب در انتخابات برخی افراد بیبصیرت را با خود همراه کردند و برای سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی کوشیدند و در نهایت با بصیرت و آگاهی مردم و هدایت و روشنگریهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تمامی نقشههای ایشان نقش بر آب شد.
دهقانی عنوان کرد: بیتردید تنها در سایه درایت و بینش عمیق مقام معظم رهبری و شعور و بصیرت انقلابی ملت آگاه بود که با لبیک به ندای مولا و مقتدای خویش با خلق حماسه نهم دی ماه تداوم حیات طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی را تضمین کردند.
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