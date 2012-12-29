حوزه سلامت نیاز به توجه جدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری در جلسه مطبوعاتی اظهار داشت: براساس مصوبه قانونی دولت قرار بود در برنامه پنجم 10 درصد درآمد حاصل از یارانه ها را به حوزه سلامت اختصاص دهد که محقق نشد.

وی گفت: همچنین باید از هر بشکه نفت یک و نیم دلار به حوزه سلامت اختصاص می یافت که در مجموع حدود سه میلیارد دلار می شد که آن هم تاکنون پرداخت نشده است.

وی افزود: همچنین از محل مصوبه سال 1391 باید 15 هزار میلیارد تومان از سوی دولت به این حوزه پرداخت می شد که با شش هزار میلیارد تومان مربوط به 10 درصد درآمد مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در مجموع 21 هزار میلیارد تومان می شد که نه تنها شش هزار میلیارد تومان پرداخت نشد بلکه چهار میلیون 500 میلیارد تومان نیز از 15 هزار میلیارد اختصاص نیافت.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در حال حاضر بیمارستان‌ ها هرچه درآمد دارند صرف هزینه ‌های جاری و روزمره می ‌شود و حقوق پزشکان بسیار کم بوده و همان رقم نیز به طور کامل پرداخت نمی‌ شود.

وی گفت: پرداخت نکردن اعتبار ارزی برای دارو از سوی بانک مرکزی مشکل دیگری برای حوزه سلامت است که ممکن است باعث ایجاد فاجعه ای در کشور شود.

وی افزود: دولت شعار عدالت محوری زیاد داده است اما بیشتر وعده ها و شعارهای رئیس جمهور محقق نشده به عنوان مثال در سفر به سیستان و بلوچستان قول ساخت راه آهن چابهار - زاهدان، گاز رسانی به شهرهای استان و تاسیس 40 کارخانه را داده بود که هیچکدام عملی نشد و حتی تعداد زیادی از کارخانه ها به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده یا با ظرفیت 50 نفر مشغول به کار هستند.

شهریاری وجود مرز در سیستان و بلوچستان را یک فرصت دانست و گفت: متاسفانه قاچاق کالا و مواد مخدر سبب شده که نغمت ‌های مرز در اذهان مردم منطقه تداعی شود که این نشان از عدم مدیریت ‌ها در استان است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان داشت: قانونمند شدن مبادلات مرزی و استفاده بهینه از موقعیت اقتصادی منطقه نقش مهمی در ارتقای سطح معیشت مردم بویژه مرزنشینان دارد.

شهریاری به واردات دام از مرزهای سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: به دلیل بالا رفتن قیمت روپیه و در پی آن بالا رفتن قیمت گوشت واردات دام مقرون به صرفه نیست و تجار هم تمایلی به این کار ندارند به همین دلیل بسیاری از صنایع بسته بندی و کشتارگاه های استان تعطیل و افراد زیادی بیکار شده اند.

وی گفت: رئیس جمهور اعلام کرد واردات علوفه توسط چهار الی پنج نفر انجام می شود اما باید پرسید چرا تنها به این تعداد مجوز داده شده است.

وی افزود: تا مدتی پیش به هر دلیل برای واردات دام از مرزهای سیستان و بلوچستان مشکل ایجاد می کردند که علتش رانت خواری بود و تلاش های بسیاری صورت گرفت تا موانع رفع شود و امروز با مشکل قیمت ارز روبه رو شدیم.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در خصوص انتصاب ها در ادارات بیان داشت: انتصاب ها معیار و ضوابطی ندارند و با رفتن و آمدن بعضی دولت ها مانند اصلاح طلبان حتی سرایدار ادارت عوض می شوند.

وی به طرح پزشک خانواده نیز اشاره کرد و گفت: تا زمانی که اعتبار و منابع لازم برای اجرای کامل طرح پزشک خانواده در کشور تامین نشود، این طرح با شکست مواجه می‌ شود.

وی گفت: به منظور اجرای طرح پزشک خانواده برای جمعیت ایران روزی 12 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.