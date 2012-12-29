به گزارش خبرگزاری مهر، طرحهای اولیه و ایده های خودروسازان از ابرخودروها تا خودروهای سبز که در مصرف سوخت صرفه جو هستند طرحهای بزرگی را در سال جاری رقم زدند و می توانند نشانه ای برای تولیدات و طرحهای آینده باشند.

جذاب ترین مرکب: لامبورگینی آونتادور جی

لامبورگینی در این مدل از خودرو خود که تحلیلگران خودرو آن را یکی از جذابترین طرحها می دانند نه تنها اقدام به برداشتن سقف کرده بلکه شیشه جلو را هم حذف کرده است و یک تندیس یک تکه ای خلق کرده و به زیبایی بدنه اتومبیل را با قسمت راننده ترکیب کرده است.

مرسدس بنز انر-جی فورس

این مدل از مرسدس بنز و مبدل هیدرو-تک آن به زودی در جاده ها مشاهده نمی شود اما در شرایطی که خودروهای شاسی بلند به نوعی تغییر کرده و ضعیف شده مشاهده اینکه یک خودروساز به آینده یکی از معدود اتومبیلهای جاده های ناهموار اندیشیده بسیار جالب است. انر-جی فورس از انرژی هیدروژن استفاده می کند چون جی- کلاس برای حرکت در جاده های ناهموار و گل آلود طراحی شده است و تایرهای بزرگ و قوی آن به راحتی از این نوع مسیرها عبور می کند. این طرح همچنین دربرگیرنده تجهیزات موثری چون اسکنر زمین است.

پژو اونیکس، رادیکال ترین طراحی یک ابرخودرو

باتوجه به تعداد خودروهایی که با هدف ابرخودرو بودن طراحی شده، طراحی خودرویی که به معنای واقعی کلمه ابرخودرو باشد چندان هم ساده نیست. طراحی بسیاری از ابرخودروها قدیمی به نظر می رسند، به نظر می رسد همان خودروهای قدیمی لباس نو برتن کرده و علامتها و نشانهای تازه می گیرند. اما پژو در نمایشگاه اتومبیل در پاریس طرح اولیه یک ابرخودرو را ارائه کرد که شبیه هیچ کدام از ابرخودروهای دیگر نبودند.

ظاهر و بدنه این طرح در عالی ترین سطوح قرار داشت و رنگ مشکی مات و بدنه ای که فیبرکربن ساخته شده بود به شدت جلب توجه می کرد. همرمندی کاربردی در بدنه به قدری بود که موجب می شد فراموش کنیم یک موتور هیبریدی 600 اسب بخار قرار است چرخهای آن را چرخش وادارد. درست مثل این که اونیکس نیاز به کمک داشته باشد، پژو اقدام به طراحی یک اسکوتر و یک دوچرخه همراه این خودرو کرده است.

جذابترین طرحی که هرگز تولید نمی شود: فولکس واگن شناور

به همان میزان که ایده یک اتومبیل شناور در نظر ما جذاب می رسد به همان میزان احتمال تولید آن در آینده دور یا نزدیک کم است. این اتومبیل دو نفره شناور یک پروژه جمع سپاری (برون‌سپاری به انبوه مردم) است و به نظر نمی رسد که این اتومبیل در خط تولید 2014 فولکس واگن قرار بگیرد.

جذابترین طرحی که تولید می شود: لکسوس ال اف-ال سی

لکسوس این مدل از اتومبیل خود را در نمایشگاه اتومبیل 2012 معرفی کرد. یک واکنش مثبت از سوی بازدیدکنندگان نمایشگاه دیترویت موجب شد که این شرکت تولید مدل ال اف- ال سی را مدنظر قرار بگیرد. گزارشهای منتشر شده از طرحهای تولید از زمستان گذشته تاکنون ادامه داشته است. این مدل در پس طراحی زیبای خود دارای یک سیستم هیبریدی پیشرفته با قدرت 500 اسب بخار است.

احیای بهترین طرح مفهومی: جیپ مایتی اف سی

جیپ مدتها بود که با ایده بازگرداندن مدل باربری درگیر بود و شاید مدل مایتی اف سی یکی از طراحی های موثر در این رابطه قلمداد شود. این طرح با به چالش کشیدن میراث ویلیس ام بی به ادغام کابین رانگلر رابیکون و یک بخش باربری با اندازه کامل پرداخته است. ممکن است به نظر برسد که قدرت مانور با این مدل کمتر از رانگلر باشد اما ویدئو ارائه شده از آن نشان می دهد که این مدل از خودروهای جیب می تواند به سادگی و با چالاکی درجاده حرکت کند.

خودرو الکتریکی که همه دوست دارند از آن استفاده کنند: مورگان پلاس ایی

نمایشگاه های اتومبیل مدرن پر از طراحی های الکتریکی و دوستدار محیط زیست است و به نظر می رسد که بسیاری از آنها برای آینده طراحی شده اند. گاهی این اتومبیلها موفق شده، تولید می شوند و به بازار راه می یابند و گاهی در همان نمایشگاه شکست می خورند. شرکت مورگان موتور در رابطه سبک در جهت مخالف حرکت کرده است و علاوه بر ظاهری که نمی توان از این چشم پوشید، این مدل از یک موتور الکتریکی برخوردار است. این شرکت اتومبیل جدید خود را در نمایشگاه اتومبیل ژنور به نمایش گذاشت تا واکنش عمومی را ارزیابی کند.

مرسدس بنزالکتریکی Benz SLS AMG

این مدل از مرسدس بنز با محرکه الکتریکی در مراحل اولیه به عنوان پادشاه ابرخودروهای الکتریکی امسال است. این اتومبیل دارای چهار موتور دارای 740 اسب بخار است که موجب شد مرسدس آن را قدرتمندترین ابرخودرو اسپرت الکتریکی نامگذاری کند. این اتومبیل قرار است اواخر سال آینده با قیمت 416 هزار و 500 یورو یا حدود 550 هزار دلار وارد بازار شود.

بهترین اتومبیلی که به اتومبیل مسابقه ای تبدیل شد: بنتلی کانتیننتال GT3

بنتلی در سال 2003 ساخت خودروهای مسابقه ای را متوقف کرد، در آن سال ایده کانتیننتال GT3 هنوز در حد طفولیت بود. اما اکنون این ایده رشد کرده و به تحقق پیوسته، بنتلی با کانتیننتال GT3 بار دیگر به جرگه سازندگان اتومبیلهای مسابقه ای پرداخت. این اتومبیل سال دیگر تولید و وارد بازار می شود. بنتلی درحال تولید این اتومبیل را در دستور کار قرار دارد و هنوز ویژگیهای آن را اعلام نکرده است.

یکی از جذابترینهایی که سال آینده شاهد آن خواهیم بود: مک لارن پی1

شاید عادلانه نباشد که مک لارن پی 1 را در چنین فهرستی قرار دهیم. مدتها بود که در انتظار یکی از بهترین مدلهای مک لارن بودیم و باید با هرآنچه که این شرکت خودروسازی ارائه می کرد تحت تأثیر قرار می گرفتیم اما این خودرو فرمول یک از تمام انتظارات فراتر رفته است و با طراحی منحصر به فرد و چشمگیر شبیه هیچکدام از اتومبیلهایی که تاکنون دیده ایم نیست. مک لارن هنوز اعلام نکرده که این خودرو چه ویژگیهای خاصی دارد اما تاکنون مشخص شده است که سال آینده این خودرو وارد بازار فروش می شود.