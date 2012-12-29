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۹ دی ۱۳۹۱، ۸:۵۹

موسوی‌نژاد:

جریان فتنه و انحراف جایگاهی بین مردم ندارند

جریان فتنه و انحراف جایگاهی بین مردم ندارند

دشتستان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: جریان‌ها فتنه و انحراف جایگاهی بین مردم ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد جمعه‌شب در دومین یادواره سرهنگ پاسدار اکبر شحنه‌پور برازجانی اظهار داشت: این شهید بزرگ پدر معنوی همه بسیجیان شهرستان دشتستان بود و الگویی مناسب و تمام عیار و نمونه اخلاص برای بسیجیان بود.

وی ادامه داد: فرهنگ ایثارگری کار بزرگی را انجام داد که اگر تمام نویسندگان عالم جمع شوند قطعا نمی‌توانند ذره‌ای از خلوص و یک‌رنگی سربازان ولایت و بسیجیان و رزمندگان دوران دفاع مقدس را به تصویر بکشند.

نماینده دشتستان در مجلس افزود: اگر ایثارگری بسیجیان در حد اعلا نبود، در شرایطی که تمام ملحدین کفر و استکبار علیه ما ایستاده‌ بودند، نمی‌توانستیم با دست خالی انقلاب را پیروز کنیم.

وی با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) که گفته بود "بسیجیان ولی نعمتان مردم و مسئولان هستند"، اضافه کرد: بسیجیان با رشادت‌ها و دلاورمردی‌های خود ایستادند تا امروز بتوانیم در این موقعیت قرار گیریم و با عزت و سربلندی در پهنه جهانی تعیین کننده باشیم.

وقتی مدیران دستشان می‌لرزید بسیجیان حوادث سیل دشتستان را مدیریت کردند

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد با اشاره به نقش مهم بسیجیان در کنترل و مدیریت وقایع پس از سیل در دشتستان، ادامه داد: اخلاص شهدا در روحیه تک تک بسیجیان وجود دارد و اگر این اخلاص نبود بسیجیان نمی‌توانستند سیلاب بزرگ دشتستان را مدیریت کنند.

وی تصریح کرد: زمانی که برخی از مسئولان دستانشان می‌‌لرزید که در این شرایط باید چه کنیم، چهره‌های بسیجی وارد عمل شدند و بحران اولیه را به نحو احسن مدیریت کردند. بسیجیان هر جا که نیاز به حضور و خدمت باشد، آمادگی دارند که وارد عمل شوند و این از ویژگی‌های بسیجیان واقعی است.

نماینده دشتستان در مجلس با اشاره به درگذشت بسیاری از یادگاران دوران انقلاب و جنگ تحمیلی، خاطرنشان ساخت: هر چه جلوتر می‌رویم برخی از بسیجیان واقعی را از دست می‌دهیم که بسیجیان ما باید در کنار این شخصیت‌های ارزشی حضور یابند و در این شرایطی که دشمنان علیه آرمان‌ها می‌ایستندو نقشه راه را داشته باشند.

وی تاکید کرد: بصیرت و آگاهی رزمندگان و یادگاران دفاع مقدس باید در روحیه تک تک بسیجیان متجلی شود و باید با خود وعده کنیم که کنار خانواده شهدا و رزمندگان برویم و خاطرات آنها که دوران طلایی تاریخ را در بر دارد، زنده نگه داریم.

شرایط کنونی کمتر از دفاع مقدس نیست/ یافتن راه بسیار مهم است

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد افزود: امروز یافتن راه بسیار مهم است و عرصه بر نیروی بسیجی و ارزشی تنگ شده است و شرایطی که در آن به سر می‌بریم، کمتر از دفاع مقدس نیست.

وی در ادامه به حوادث سال 88 اشاره کرد و اظهار داشت: رهبری در جریان فتنه سال 88 فرمودند این فتنه گذشت و فتنه‌های بزرگتری در راه است که باید آنها را شناسایی و با آنها مقابله کنیم.

نماینده دشتستان در مجلس به تفاوت‌های بصیرت و آگاهی با اطلاع‌داشتن اشاره کرد و عنوان داشت: کسانی هستند که در زمینه‌هایی عالم هستند و رصد خوبی دارند ولی آگاهی کافی را ندارند. تیزهوشی و بصیرت مخصوص بسیجیان است و بسیجیان با همین ویژگی‌ها حماسه نهم دی‌ماه را خلق کردند.

وی ادامه داد: فتنه واقعی در سال 88 در تاریخ 22 خردادماه شکل گرفت و ما دیر حرکت خود را آغاز کردیم و باید از ابتدا دست منافق و استکبار را می‌دیدیم و مقابل آنها می‌ایستادیم.

وی به سکوت برخی افراد در مقابل این حوادث و اتفاقات اشاره کرد و افزود: افرادی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کردند ولی حاضر نشدند از خود برای انقلاب و ولایت هزینه کنند و سکوت معناداری را پیشه کردند.

نماینده دشتستان در مجلس خاطرنشان ساخت: در حال حاضر در وضعیت حساسی قرار داریم و اگر دقت و رصد نکنیم، شرایطی حساس‌تر را در پیش خواهیم داشت.

سال 88 پرچم افراد مشخص بود/ جریان نفاق می‌خواهد نظام و انقلاب را قیچی کند

وی اضافه کرد: در سال 88 پرچم افراد مشخص بود ولی امروز جریان نفاق دیگری در کنار جریان انقلابی در حرکت است و می‌خواهد نظام و انقلاب را قیچی کند ولی کور خوانده‌اند و هنوز بسیجیان در نظام جمهوری اسلامی حضور دارند و اجازه عرض اندام به مستکبرین و دست‌نشانده‌های داخلی انها نخواهند داد.

حجت‌الاسلام موسوی نژاد تصریح کرد: دشمنان راه را بی‌راهه رفته‌اند و در محاسبات و معادلات خود دچار اشتباه شده‌اند و چه طیف فتنه و چه طیف انحراف و دیگر طیف‌ها جایگاهی ندارند و بسیجیان بار دیگر اجازه نخواهند داد که رهبر انقلاب محضر امام زمان استغاثه کند که انچه در کف داشتم تقدیم کردم و حالا حاضرم جان را تقدیم کنم.

وی خاطرنشان ساخت: آن‌روزها اگر سکوت معنادار برخی افراد بی‌ارزش و بی‌بصیرت که برای جاه‌طلبی و میزپرستی نبود، فتنه در نطفه خفه می‌شد و باید بسیجیان ما در همه صحنه‌ها حضور داشته باشند و از آرمان‌های امام و انقلاب و رهبری دفاع کنند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به بیان خاطراتی از شهید شحنه‌پور پرداخت.

کد مطلب 1778037

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