مردم برای انتخاب رئیس جمهورگول افتتاح چند پروژه را نخورند/شایددیگر احمدی نژادی ظهور نکند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله حسینیان جمعه شب در مراسم گرامیداشت شهدای فتنه 88 در مسجد اعظم اهواز که از سوی «موسسه رسانه بیداری» برنامه ریزی شده بود، اظهار کرد: برخی شهدا در تاریخ خیلی مظلوم هستند و حتی هواداران آنها، مجلس بزرگداشت برایشان نگرفتند که برای نمونه در این خصوص می توان به شهید نواب صفوی اشاره کرد که تنها به تعداد معدود برای وی مراسم گرفته شد.

وی افزود: ولی بی شک در انقلاب مظلوم تر از شهدای فتنه سال 1388 نداریم که نه تنها مجلس بزرگداشتی برایشان نگرفتیم که حتی اطلاع نداریم تعداد آنها چند نفر است ولی خوشبختانه امشب در اهواز این طلسم شکست و برای آنها مجلس گرفتند.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یوم الله، روزهایی هستند که باید همیشه در طول تاریخ آنها را گرامی داشت و حتی در قرآن کریم در این خصوص نیز تاکیداتی شده است. 9 دی 1388 نیز از آن روزهایی است که یوم الله است و باید آن را هر ساله گرامی داشت تا برکات چنین روزی برای نظام و مردم در گذر ایام فراموش نشود.



حسینیان تصریح کرد: بهترین لقبی که می توان به اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 داد همان کلمه« فتنه» است که رهبر انقلاب فرمودند که خیلی هم به جا بود زیرا در این اتفاقات تمامی عناصری که برای رقم خوردن یک فتنه لازم بود گرد هم آمدند به خصوص عنصر کفر که در این وقایع حضوری فعال داشت. تمام سازمانهایی که کار آنها در سراسر دنیا حمایت از اهداف پلید استکبار است همانند بنیادهای «سورس» و «انیشتین» در این واقعه دخالت مستقیم داشتند.



رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصریح کرد: اوباما رئیس جمهور آمریکا از میرحسین موسوی به عنوان یک فرد الهام بخش یاد کرد در حالی که وقتی رئیس جمهور کشوری که دستشان به خونهای افراد بیگناه فراوانی آغشته است از فردی در ایران اینگونه حمایت می کند باید به اهداف این فرد شک کرد و نباید اجازه دهیم چنین افراد برای ما نسخه دموکراسی بپیچد.



حسینیان ادامه داد: متاسفانه برخی افراد دنیا طلب در این واقعه با کفر و نفاق همراه شدند. برخی فریب خوردند و برخی فرصت را برای عقده گشایی مغتنم شمرده و با این افراد همراه شدند. برخی هم که در انتخابات از احمدی نژاد شکسته خورده بودند تمام قد وارد جریانات پس از انتخابات شدند.



وی اضافه کرد: وقتی از مرکز اصلی بهائیت دستور می رسد که باید از میرحسین دفاع کرد و آنها با تمام وجود از وی حمایت می کنند باید فهمید که حرکت میرحسین اشتباه و باطل است و دیگر بعد از آن همه فتنه، برائت جستن از میرحسین که فایده ای ندارد.



این نماینده مجلس عنوان کرد: حیف بود افرادی که برای پیروزی این انقلاب زجر کشیدند و زندانها تحمل کردند برای مسائل شخصی به اسلام ضربه بزنند. اصولا در صدر اسلام هم هر وقت اسلام در برابر اسلام قرار می گرفت ضرباتی که به این دین وارد می شد کاری تر می شد.



حسینیان افزود: هفته قبل یکی از نمایندگان اسم یکی از فتنه گران را در مجلس اسلامی مطرح کرد و برخی از اصولگرایان اعتراض کردند که چرا اسم اشخاص برده می شود و من هم به آنها گفتم که عقیده شما همانند زمان شاه است که از روحانیون تعهد می گرفت که برای واقع کربلا روضه بخوانید ولی حق ندارد اسم امام حسین(ع) و یزید را بیاورید. با این شرایط ما چگونه بدون اسم بردن از اشخاص، فتنه سال 1388 را تشریح کنیم.



وی ادامه داد: درد اسلام در طول تاریخ همین اسم نبردن ها است وگرنه اختلاف در اسلام بر سر نماز و روزه نیست بلکه بر سر مسائل سیاسی است که حالا برخی ها عنوان می کنند نباید اسم اشخاص را برد به همین دلیل به مردم اعلام می کنم که مراقب باشند زیرا برخی ها می خواهند عوامل فتنه به فراموشی سپرده شوند.



رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی عنوان کرد: خیلی ها می گفتند همان روز اول باید با میرحسین به صورت جدی برخورد کرد ولی این درایت رهبری بود که اجازه داد برخی ها خیلی خوب ماهیتشان را به مردم نشان دهند و خود مردم آنها را مثل «میوه های کرم خورده» بیرون برانند به گونه ای که در جریان این اتفاقات برخی ها در جریان انتخابات، برخی ها در جریان اتفاقات بعد از آن و برخی دیگر در جریان نماز جمعه، ماهیتشان برای مردم معلوم شد و از بین مردم طرد شدند.



حسینیان با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است، اظهار کرد: مردم مراقب باشند و نباید با افتتاح چند پروژه توسط شخصی، وی را برای ریاست جمهوری اصلح بدانیم زیرا شاید دیگر احمدی نژادی ظهور نکند تا این خاندانهای قدرت طلب را منقرض کند.

