رسانه ملی در فتنه نقشش را به خوبی ایفا نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قاسمی جمعه شب در مراسم گرامیداشت شهدای فتنه 88 در مسجد اعظم اهواز که از سوی «موسسه رسانه بیداری» برنامه ریزی شده بود، اظهار کرد: حماسه 9 دی ماه سال 1388 یوم الله است و می توان آن را تولید دوباره انقلاب دانست. متاسفانه برخی در کشور دوست دارند، این نبرد هشت ماهه مردم ایران با کل استکبار در دنیا به فراموشی سپرده شود ولی نباید اجازه چنین کاری به آنها داده شود.

وی عنوان افزود: رسانه ملی در جریان حوادث فتنه 88 نقش خود را به خوبی بازی نکرد و حق را از باطل برای مردم تشریح نکرد. امروز در رسانه ملی به گونه ای از فتنه صحبت می کنند که انگار افرادی از کره مریخ آمدند و در مقابل ملت ایران شکست خوردند و به کره خود فرار کردند و واقعیت های این فتنه بزرگ برای مردم به خوبی تبیین نمی شود.



این فرمانده زمان جنگ عنوان کرد: بازگو کردن هر ساله حماسه 9 دی برای مردم ضروری است زیرا جنس این واقعه همانند عاشورای حسینی است که هر ساله برای مردم ایران بازگو می شود و کمتر از پیروزی انقلاب در بهمن 57 نیست.



وی ادامه داد: در صدر اسلام در جریان واقعه غدیر حجت بر همه تمام شد و جانشین پیامبر معلوم شد ولی خیلی ها به علت عقده های شخصی اجازه ندادند دستور پیامبر(ص) اجرا شود و این واقعه را به انحراف کشاندند. اصولا شیعه از همان ابتدای اعلام موجودیت همیشه در معرض خیانت از درون بوده که با خون دادن حیات خود را ادامه داده است.



قاسمی عنوان کرد: حیف شد برخی از خواص که در جریان پیروزی انقلاب تلاش فراوانی کردند دچار انحراف و ریزش شدند و ما خوشحال نیستیم که اینها از مسیر انقلاب جدا شده اند و امروز به راحتی اسم آنها را به عنوان عوامل فتنه می برند و این باعث خوشحالی نیست.



این استاد دانشگاه عنوان کرد: کروبی یکی از این فتنه گران بود که زمانی در جنگ دائما به جبهه ها سرکشی می کرد و حتی من با وی عکس یادگاری دارم و در آن مقطع پول هم به رزمندگان می داد ولی حالا در محور آمریکا، رجوی و استکبار قرار گرفته و ما خوشحال نیستیم.



قاسمی عنوان کرد: مردم از دستگاه قضا انتظار برخورد قاطع با فتنه گران را داشتند نه اینکه اقدامات دستگاه قضا به جمع آوری و دستگیری مشتی شیتیل بگیر، قاچاقچی، سارق و... که آنها را از رسانه ملی نشان می دهند، خلاصه شود.



وی تاکید کرد: سید محمد خاتمی دو هفته قبل گفت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 هیچ تقلبی صورت نگرفته ولی آیا این حرفها را چرا آن موقع نگفت تا هواداران آنها اینگونه دچار اشتباه نشوند.



این فرمانده زمان دفاع مقدس اظهار کرد: زیبایی واقعه 9 دی ماه به این بود که دیگر رهبری از مردم دعوت نکرد که به خیابان بیایند بلکه خود مردم به صورت خودجوش احساس تکلیف کردن و به خیابان آمدند و حجت را بر همه تمام کردند.



قاسمی در خصوص اینکه گفته می شود در انتخابات آینده فتنه سخت تری در پیش رو داریم، گفت: دشمن در این مدت چهار سال نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و با تمام قدرت وارد میدان می شود. در جنگ هم ما یک تاکتیک به نام «اصل غافلگیری» داشتیم و در انتخابات آینده هم باید مراقب این حربه دشمن باشیم.



وی عنوان کرد: جای تاسف دارد که هیچ کس نمی داند تعداد شهدا و جانبازان فتنه چه تعداد هستند و اصولا مزارشان در چه نقطه ای قرار دارد.



این استاد دانشگاه در خصوص دولت دهم نیز گفت: به قول آقای حداد عادل باید سعی کنیم آقای احمدی نژاد در این چند ماه یک فرود آرام و بدون تکانهای شدید داشته باشد و این مدت به خیر و سلامتی عبور کند.