علی حنطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی تیمش با نفت مسجدسلیمان که به برتری تیمش منجر شد، عنوان کرد: از نمایش بازیکنان تیم استقلال اهواز در این بازی راضی هستم و آنچه که از آنها خواسته شده بود را در زمین پیاده کردند.

وی افزود: متاسفانه در این بازی از داشتن هواداران خود به علت تصمیم فدراسیون فوتبال، محروم بودیم ولی بی شک استقلال اهواز با داشتن این تعداد بالای هوادار با اندکی توجه می تواند نه تنها به لیگ دسته اول صعود کند که حتی قادر به کسب سهمیه آسیایی هم هست.



حنطه عنوان کرد: این اطمینان را به هواداران استقلال اهواز می دهم که تیمشان امسال در لیگ دسته اول باقی خواهد ماند و این تیم رنگ سقوط را نخواهد دید.



سرمربی استقلال اهواز تصریح کرد: نفت مسجدسلیمان چند روز اخیر را در اهواز اردو زده بود ولی خوشبختانه نتوانست در برابر تیم ما حرفی برای گفتن داشته باشد و با شکست بدرقه شد.



از سری رقابت های هفته اول دور برگشت لیگ دسته اول باشگاه های کشور تیم های استقلال اهواز و نفت مسجد سلیمان در اهواز به مصاف هم رفتند که این بازی را آبی پوشان اهواز با حساب دو بر صفر به سود خود به پایان بردند.