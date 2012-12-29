ضیافت شام مهمانپرست با ایرانیان مقیم استانبول

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، رامین مهمانپرست ، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان شب گذشته ( جمعه) در ضیافت شام کنسولگری ایران در استانبول در جمع فرهیختگان ایرانی مقیم ترکیه حضور یافت.

بر اساس این گزارش در این مراسم 25 نفر از ایرانیان از جمله متخصصان ، پزشکان ، تجار، امام جمعه ایرانیان مقیم استانبول ، اساتید دانشگاه و... حضور داشتند.

مهمانپرست در این نشست برخی از مواضع کشورمان را در بخش های مختلف سیاست خارجی از جمله بحران سوریه برای ایرانیان تشریح کرد.

فرهیختگان ایرانی نیز سئوالات خود را از سخنگوی وزارت خارجه مطرح کردند و پیشنهاداتی نیز به منظور برطرف شدن برخی از ابهامات که در این کشور در مورد ایران و به ویژه مواضع ایران در بحث سوریه وجود دارد، مطرح کردند.

سخنگوی وزارت خارجه در پایان این مراسم در ضیافت شام با حضور ایرانیان حضور یافت.