به گزارش خبرنگار مهر، دیشب برنامه "هفت" در بخش گفتگوهای تلفنی با سعید رجبی فروتن سخنگوی سازمان سینمایی ارتباط گرفت و از او درباره مساله استعفای سجادپور و جایگزین وی پرسید.
وی در این برنامه خبر داد که به زودی یکی از همکاران سازمان سینمایی به عنوان جایگزین سجادپور در مقام سرپرست معاونت فعالیتهای سینمایی و سمعی بصری سازمان سینمایی منصوب خواهد شد.
البته رجبی فروتن این زمان نزدیک را یک هفته دیگر اعلام کرد؛ یعنی تا پایان هفته جاری باید منتظر اعلام نام فرد جدید باشیم.
سخنگوی سازمان سینمایی وزارت ارشاد در بخش دیگر صحبتهایش مساله استعفای سجادپور به دلیل اختلافنظرش با وزیر ارشاد درباره ارائه حواله اکران به سینما آزادی و مباحث اختلافی با حوزه هنری، رد کرد.
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