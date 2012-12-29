ایران: آمریکا با رویکردی سازنده و واقع بینانه به میز مذاکرات بیاید

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه وال استریت ژورنال در شماره امروز خود اقدام به انتشار نامه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در ارتباط با مذاکرات آتی ایران و 1+5 و پاسخ به برخی جوسازی ها در این رابطه کرد که متن آن به شرح زیر است:



«متاسفانه هرگاه صحبت از دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 می شود, همزمان برخی تلاش ها نیز به منظور کارشکنی در این مذاکرات با دامن زدن به مباحث موهوم ایران هراسی شدت می گیرند. جدیدترین نمونه از چنین تلاش هایی مقاله اخیر روزنامه وال استریت ژورنال با عنوان« هزینه های اقتصادی ایران هسته ای» است. نویسندگان این مقاله با طرح ادعاهایی عجیب و دور از ذهن به تبعات تخیلی «تقابل هسته ای ایران و عربستان سعودی» پرداخته بودند.



اولین نکته ای که درباره ادعاهای غیرواقعی این مقاله قابل ذکر است, مفروض غلط نویسندگان درباره برنامه کاملا صلح آمیزو غیر نظامی هسته ای ایران است برخلاف آنچه نویسندگان سعی در القای آن دارند ایران همواره تاکید نموده است که برنامه هسته ای اش دارای مقاصد صرفا صلح آمیز بوده و نتیجه سالها بازرسی های سخت گیرانه آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته ای ایران نیز هرگز مطلبی برخلاف این مقاصد صلح آمیز را نشان داده است. ایران همچون دیگر اعضای آژانس بین المللی انرژی هسته ای از «حق غیرقابل انکار» برخورداری از چرخه کامل سوخت هسته ای بر اساس معاهده عم اشاعه هسته ای(ان پی تی) برخوردار بوده و هست.



بعلاوه درهفته اخیر ایران و آژانس به پیشرفت های امیدوارکننده ی برای تفاهم بر سر تدوین یک «رویکرد ساختارمند» برای همکاری های آینده دست یافته اند و قرار است این مذاکرات در نیمه ماه ژانویه آینده ادامه یابد.



همچنین برخلاف ادعاهای مطروحه در این مقاله ایران و عربستان دارای روابط همسایگی متعارف بوده و ملت های این منطقه دارای علایق و منافع مشترک تاریخی فرهنگی و دینی بسیاری با یکدیگر هستند که توجه به آن ها غیرواقعی بودن تخیلاتی را که نویسندگان سعی در القای آن 91دارند نمایان تر می نماید.



به اعتقاد ما هدف از چنین داستانسرایی هایی انحراف افکار عمومی جهان و منطقه از تهدیدات واقعی موجود در خاورمیانه به ویژه زرادخانه هسته ای و غیرقانونی رژیم صهیونیستی و تداوم اشغال سرزمین های فلسطین توسط این رژیم است.



چنین مباحث ایران هراسانه و انحرافی تلاش دارند تا از بار فشارها بر رژیم صهیونیستی بکاهند و در عوض دولت آمریکا را برای اجرای دستورکاری تحت فشار بگذارند که پیگیری آن ها حاصلی جز صدمات اساسی به منافع ملی آمریکا نخواهد داشت. »



در مقابل چنین تلاش هایی اتخاذ یک رویکرد سازنده و واقع بینانه از سوی آمریکا در قبال مذاکرات آتی ایران و 1+5 و همینطور تلاش های ایران برای ایجاد یک خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای صلح و امنیت در خاورمیانه و ماورای آن تضمین خواهد کرد. »



لازم به ذکر است سه مقام سابق آمریکایی در تحلیلی دور از ذهن ادعا کرده بودند ایران هسته ای باعث بروز جنگ بین ایران و عربستان سعودی شده و این کار هزینه های اقتصادی زیادی برای آمریکا خواهد داشت.