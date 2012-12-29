دهه 60 نقطه طلایی فعالیت فرهنگی انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خورشیدی پژوهشگر و کارشناس فرهنگی جمعه 8 دی‌ماه در پنجمین روز جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین حاضر شده و با محور "فعالیت فرهنگی در دهه شصت" به سخنرانی پرداخت.

خورشیدی پژوهشگر فرهنگی در جلسه سخنرانی خود با موضوع بررسی عوامل پویایی فعالیت‌های فرهنگی در دهه اول انقلاب گفت: اگر انقلاب اسلامی با اهداف و آرمان‌های شکل‌دهی یک تمدن جدید اتفاق افتاده است، هنر برایش ضرورت است. از این جهت که بسط یک اندیشه بر اساس معیارهای اسلامی ناشی از تحولات فرهنگی و اجتماعی است.

وی با تأکید بر ضرورت طرح‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی برای گسترش مفاهیم انقلاب اسلامی ادامه داد: هنر برای انقلاب یک پدیده تزئینی نیست بلکه لازمه دست‌یابی به اهداف انقلاب است؛ لازمه دست‌یابی به اهداف انقلاب وابسته به اتفاقاتی است که باید در هنر بیافتد و ما به آن احتیاج داریم. اگر ما دنبال علوم انسانی دینی هستیم، به اعتقاد من تحقق یافتن هنر اسلامی در این علوم یک مقدمه است. باید برای رسیدن به علوم انسانی اسلامی در حوزه هنر پیشرفت‌های وسیعی کرده باشیم.

دهه ۶۰ برای فعالیت فرهنگی یک دوره طلایی بود

این پژوهشگر درباره دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی در دهه شصت، مثال‌هایی از افزایش مصرف فرهنگی در این دهه را ذکر کرد و با اشاره به تیراژ 350 هزارتایی مجله کیهان بچه‌ها، عضویت هفت هزار نفر در کتابخانه مسجد جوادالائمه و تیراژ بالا عموم کتاب‌ها حتی کتابهای خاص گفت: دهه 60 برای فعالیت‌های فرهنگی انقلاب اسلامی یک دهه طلایی بوده است.

تاریخ باید برای فعالیت فرهنگی بازخوانی شود

خورشیدی با طرح این پرسش که چه نیازی هست که برای فعالیت فرهنگی، تاریخ را بازخوانی کنیم؟ گفت: اگر ما دغدغه تولید علم دغدغده تولید هنر انقلابی و دینی داشته باشیم مهم است که روند تاریخی را بررسی کنیم. در واقع تنها رویکردهای نظری در این راه جواب نخواهد داد. عمده کسانی که دغدغه علوم انسانی دارند در مطالعات و تحقیقات خود منحصر می‌شوند به مطالعات فلسفی، تئوریک و... اما ما یک تاریخ پشت سر داریم که این می‌تواند یک منبع باشد برای مطالعه و اگر بخواهم نتیجه گیری کنم باید بگویم: ما امکان الگوگیری و عبرت گیری در بحث تاریخ را داریم.

وی با اشاره به اینکه این نگرش تاریخی در علم غربی هم رخ داده است، گفت: در غرب هم تجربه و نظریه درهم تنیده بوده است. یکی از ضعف‌هایی که ما داریم این است که بیش از اندازه از مطالعات تاریخی و روند تاریخی غفلت می‌کنیم. نگاه کردن به فرهنگ و پیشینه می‌تواند ما را یاری کند، مطالعه آثار تاریخ شفاهی می‌تواند به کسانی که در این مسیر می‌خواهند گام بردارند کمک کند. آنها می‌توانند مشاهده کنند که چه تجربیاتی اتفاق افتاده و آن را پی بگیرند و دنبال کنند.

وجود روحیه دین‌داری در مردم باعث پویایی فرهنگی شد

این پژوهشگر فرهنگی همچنین با طرح این پرسش که عوامل موثر در پویایی فرهنگی در اول انقلاب چه بوده است؟ گفت: انقلاب اسلامی حاصل یک تحول فرهنگی بود. یک تحول فرهنگی و اجتماعی رخ داد و باعث تغییرات بنیادین در ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور شد. ما در این دوره مشاهده می‌کنیم که دین‌داری مرسوم مردم متحول می‌شود. از حوزه باورمند فردی خارج می‌شود و می‌خواهد که در حوزه اجتماعی حضور پیدا کند. وجود این روحیه خودش در مردم عامل زمینه‌ساز پویایی فرهنگی شد.

این پژوهشگر فرهنگی با بیان اینکه با از میان رفتن یک رژیم دیکتاتوری، یک محیط باز و فضای سیاسی-اجتماعی به وجود آمد، گفت: مردم در آن دوره احساس می‌کردند که اگر نخوانند و ندانند جایی در محیط اجتماعی نخواهند داشت برای همین مصرف فرهنگی جامعه بالا رفت.

هنر و فرهنگ برای بچه‌های انقلاب اصالت داشت

خورشیدی با بیان اینکه نقطه شروع عمده فعالیت‌های فرهنگی ما از کار کتابخانه بوده است، در مورد نیروهای فرهنگی در دهه اول انقلاب گفت: هنر و فرهنگ برای بچه‌های انقلاب اصالت داشته و صرفا ابزار نبوده. این نگاهی بوده که رهبران انقلاب به آنها داده بودند. در کار فرهنگی مهمترین عامل خود انسانها و اندیشه انسانها است. لذا کار فرهنگی و اندیشه انسانی اهمیت پیدا می‌کند.

اخلاص و احساس مسئولیت دو ویژگی فعالان فرهنگی انقلاب

وی درباره ویژگی خود فعالان فرهنگی و اجتماعی نیز دو عامل اخلاص و احساس مسولیت نسبت به انقلاب را در انگیزه نیروهای انقلاب موثر خواند و گفت: نیروی محرک اینها برای فعالیت‌هایشان انگیزه الهی بوده است. یکی از پیامدهایی که اخلاص در این عرصه داشت این بود که فعالیت‌ها به صورت خودجوش صورت می‌گرفت و نیروها دنبال هیچ دستوری از هیچ جایی نبودند و خودشان به نتیجه می‌رسیدند که باید چکار کنند و در همان مسیر اقدام می‌کردند. آنها همچنین در قبال کمبود امکانات استقامت می‌کردند و این نتیجه‌ای بود که اخلاص در کارشان به وجود می‌آورد.

وی همچنین درباره احساس مسولیت نیروهای انقلابی افزود: احساس مسولیت نسبت به حفظ و گسترش انقلاب اسلامی در نیروهای فرهنگی انقلاب می‌جوشید، بسیاری از روشنفکران و کارگزاران فرهنگی ترجیح دادند به رشد فرهنگی پس از انقلاب تاثیر بگذارند. بچه‌های انقلابی احساس تکلیف کردند که وارد این حوزه بشوند.