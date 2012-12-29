طراحی رشته خاص معلمان استثنایی/سالانه 1500 معلول آموزش می بینند

نامدار عبداللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه های آینده این سازمان خبر داد و اظهار داشت: بمنظور ارتقای شاخصهای آموزشی در حوزه آموزش استثنایی کشور، برنامه هایی از سوی سازمان مربوطه و وزرات آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که بزودی اجرا خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: برنامه های آینده سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در قالب چهار بسته اجرایی، طراحی و تدوین شده است که بصورت کتابچه در سراسر کشور توزیع می شود و نظارت بر عملیاتی شدن این طرح ها نیز از طریق ستاد ویژه وزارتخانه پیگیری خواهد شد.

طراحی رشته خاص معلمان استثنایی در دانشگاه فرهنگیان

وی ادامه داد: اولین بسته مربوط به کیفیت بخشی به فعالیتهای سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور است که به این منظور تمامی کتابهای این حوزه بصورت الکترونیک درآمده است، همچنین با توجه به سطح ذهنی و توانایی دانش آموزان محتوای جدیدی برای کتب آموزشی تعریف شده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: از دیگر اقدامات در این زمینه می توان به طراحی رشته خاص معلمان استثنایی و دانش آموزان با نیازهای ویژه، در دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد.

سالانه دو هزار دانش آموز استثنایی تحت پوشش مدارس عادی قرار می گیرند

عبداللهیان افزود: بسته دوم شامل تحقق نگاه عادلانه و عدالت آموزشی و پرورشی می شود که در این زمینه روند عادی سازی حضور دانش آموزان استثنایی در کنار دانش آموزان عادی، بطور جدیتر پیگیری خواهد شد و بخشنامه ای نیز تحت عنوان بخشنامه تلفیقی توسط وزیر مربوطه به تمام استانهای کشور ابلاغ شده است.

این مسئول در تشریح این موضوع، عنوان کرد: بنابر طرح مذکور مقرر شده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه، هرساله دو هزار نفر از دانش آموزان استثنایی تحت پوشش مدارس عادی قرار گیرند چراکه حضور آنان در کنار دانش آموزان عادی موجب یادگیری مهارت زندگی اجتماعی در دانش آموزان با نیازهای ویژه خواهد شد.

لزوم شناسایی و آموزش سالانه 1500 معلول تا پایان برنامه پنجم توسعه

وی یادآور شد: همچنین این تعامل بین دانش آموزان، منجر به درک صحیح دانش آموزان عادی از ناتوانیهای معلولان خواهد شد که این امر تاثیر بسزایی در رفتارهای اجتماعی آنان در سنین بزرگسالی خواهد داشت.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ادامه داد: بمنظور پوشش صددرصدی دانش آموزان استثنایی در مدارس موجود، مقرر شده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه، سالانه هزار و 500 معلول در نقاط مختلف کشور شناسایی شده و تحت آموزشهای لازم قرار گیرند.

ورزش؛ نیاز ویژه دانش آموزان استثنایی جهت ارتقای سطح توانمندیها است

این مسئول به بسته پیش بینی شده سوم اشاره کرد و گفت: بسته سوم مربوط به فعالیتهای پرورشی و تربیت بدنی دانش آموزان با نیازهای ویژه است که در این زمینه تاکنون اقدامات مطلوبی صورت گرفته است و از آن جمله می توان به افتتاح و راه اندازی بزرگترین اردوگاه خاص دانش آموزان استثنایی کشور در مشهد اشاره کرد.

عبداللهیان ضمن تاکید بر اهمیت ورزش در معلولان، اضافه کرد: ورزش برای دانش آموزان با نیازهای ویژه علاوه بر تامین اوقات فراغت، تاثیرات بسیار مطلوبی نیز بر حوزه توانبخشی آنان خواهد داشت.

حضور دانش آموزان استثنایی در مسابقات پارالمپیک

وی اظهار داشت: در زمینه استعدایابی ورزشی این دانش آموزان و حضور در مسابقات پارالمپیک نیز برنامه هایی در دست اجرا است که به این منظور عقد تفاهم نامه با مسئولان مربوطه در حوزه پارالمپیک در مراحل نهایی قرار دارد.

این مسئول افزود: دانش آموزان استثنایی می توانند با فعالیت در رشته های ورزشی، استعداد خود را کشف کرده و با تلاش و همت برای ارتقای سطح توانمندیهای خود در حوزه ورزش، به مسابقات جهانی راه پیدا کنند.

توسعه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی مدارس استثنایی ضرورت است

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، توسعه فناوری اطلاعات را هدف اصلی بسته چهارم و بعنوان یک ضرورت ذکر کرد و گفت: اجرای طرح هوشمندسازی مدارس بعنوان یک ضرورت آموزشی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه، در قالب این بسته قرار دارد که تا کنون نیز اقدامات موثر و مطلوبی در این زمینه صورت گرفته است بطوریکه هم اکنون بیش از 50 درصد مدارس استثنایی کشور مجهز به حداقل یک کلاس هوشمند هستند.

وی اظهار داشت: برنامه ریزیها بر آن است که تا پایان سال تحصیلی جاری، علاوه بر هوشمندسازی مدارس باقیمانده، تعداد کلاسهای هوشمند در تمام مدارس استثنایی کشور به دو کلاس افزایش یابد.

گفتگو: مهدیه رضایی