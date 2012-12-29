تیم ملی فوتبال قطر مقابل مصر شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌ ملی فوتبال قطر که خود را برای حضور در مسابقات جام خلیج فارس آماده می‌کند جمعه شب در دوحه و در ورزشگاه "ثانی بن جاسم" به مصاف تیم فوتبال مصر رفت که در نهایت این بازی را با نتیجه 2 بر صفر به حریف خود واگذار کرد. "سید حمدی" و "محمد ناجی" دو گل تیم فوتبال مصر را در دقایق 28 و 55 به ثمر رساندند.

پیش از این قرار بود درآمد حاصل از این مسابقه به خانواده قربانیان بندر پورت سعید که در آن حدود 74 نفر کشته شدند، اختصاص یابد. تیم ملی فوتبال قطر یکی از حریفان ایران در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی است.