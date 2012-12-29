کسب مقام قهرمانی جهان در رشته پرس سینه توسط بدنساز معلول اردکانی

ابوالفضل کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علی کاکا، بدنساز معلول اردکانی در مسابقات قهرمانی جهان در رشته پرس سینه در وزن 66 کیلوگرم مدال طلا و عنوان نخست این مسابقات جهانی را کسب کرد.

رئیس اداره ورزش و امور جوانان شهرستان اردکان با تبریک این موفقیت بزرگ به مردم استان یزد همچنین جامعه ورزش شهرستان اردکان عنوان کرد:علی کاکا از جمله بدنسازان جدی و پرتلاش اردکانی است که با وجود معلولیت پا هرگز مایوس نشده و در این دوره از مسابقات به عنوان یک ورزشکار عادی شرکت کرده است و این موفقیت بزرگ را برای ورزش کشور، استان و شهرستان اردکان به ارمغان آورده است.

کارگر با بیان اینکه این ورزشکار از بین بدنسازان برتر شهرستان انتخاب و به این مسابقات اعزام شده است، افزود: اینکه گفته می شود معلولیت محدودیت نیست به واقع صحیح است و کاکا نشان داد که در شرایط مساوی از ورزشکاران عادی نیز سر است و توانست از بین بدنسازان جهانی که هرکدام ماه‌ها برای این مسابقات مهم تمرین کرده بودند مقام قهرمانی جهان را به دست آورد و بر سکوی اول بایستد.

رئیس اداره ورزش و امور جوانان شهرستان اردکان افزود: علی فتوحی دیگر بدنساز اردکانی نیز در وزنی دیگر عنوان چهارمی را از آن خود کرد که وی نیز شایسته تقدیر است.

به گزارش مهر، این مسابقات جهانی در ماه جاری در کشور اوکراین و در شهر کیف برگزار شد.