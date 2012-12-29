حماسه 9 دی خونی تازه در رگ های انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار کرد: حماسه 9دی حیات دوباره انقلاب اسلامی بود و موجب محکم ترشدن پیوند ناگسستنی مردم با ولایت شد.

وی حماسه عاشورایی 9 دی را آینه تمام نمای بصیرت، بیداری و هوشیاری ملت ایران و صحنه شکست و رسوایی دشمنان قسم خورده انقلاب و نظام اسلامی عنوان کرد و افزود: فضای غبار آلود در جریان فنته آزمونی سترگ برای ملت ایران اسلامی بود که از این امتحان الهی همچون همیشه سربلند بیرون آمدند.

معاون فرماندار درمیان با اشاره به علل شکل گیری حماسه 9 دی،زیر سئوال بردن آرمانهای مقدس امام (ره) و انقلاب در مبارزه با استکبار جهانی و صهیونسیم بین الملل،اهانت به ساحت مقدس حضرت امام خمینی (ره) و توهین به مقدسات دینی ملت مسلمان در عاشورای حسینی از مهترین علل وقوع این حماسه بود.

عباسی با بیان این که حماسه الهی 9 دی نماد پیوند ناگسستنی مردم با ولایت است افزود: هدف دشمن ضربه زدن به اسلام و اصل ولایت فقیه بود اما ملت ایران نشان دادند که در برابر توهین به مقدسات دینی خود ساکت نمی نشینند.

وی بیان کرد: ملت مومن وآزاده در یوم‌الله 9 دی ندای حسین زمانه را لبیک گفته برای حفظ آرمان و ریشه عاشورایی خود به پا خاستند و در برابر یزیدیان زمان دوشادوش هم ایستادند.

وی تصریح کرد:مرزنشینان با بصیرت درمیانی با حضور منسجم، پرشور و گسترده در آیین‌های بزرگداشت حماسه درخشان 9 دی، بار دیگر پایداری وهمبستگی خود در حفظ نظام اسلامی و صیانت از آرمان ‌های بلند انقلاب و میراث‌های گران‌سنگ امام راحل‌ (ره) و شهدای عزیز نشان خواهند داد.