سفیران آفتاب به دیدار شهید آوینی رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید برنامه‌های صحنه متحرک "سفیر آفتاب" به همت سازمان هنری رسانه‌ای اوج، با تقدیر از خانواده شهید غلام کبیری، شهید راه ولایت و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در روز پنجشنبه 7 دی در جوار مزار شهید سید مرتضی آوینی کار خود را آغاز کرد.

در آغاز برنامه، پس از توضیحات حسین قرائی درباره روند شکل‌گیری "سفیر آفتاب"، نوجوانان دانش‌آموز در لباس‌های متحدالشکل، سرودی حماسی را اجرا کردند.

در ادامه برنامه‌های "سفیر آفتاب" که جمعیت حاضر به رغم سردی هوا به صورت نشسته و ایستاده از محتوای آن استفاده می‌کردند، صابر خراسانی شاعر اهل بیت (ع) با خواندن شعرهایی در وصف 14 معصوم (ع) حال و هوای خاصی را به برنامه بخشید.

در بین بخش های برنامه نیز کلیپ‌های تصویری با مفهوم بصیرت و انقلاب اسلامی پخش شد.

گروه تئاتر دانشگاه هنر نیز در ادامه به مناسبت سالگرد حماسه 9 دی نمایشی را با عنوان "در مدار صد درجه سران فتنه" با تاکید بر فضای شهر کوفه در ایام حضور حضرت مسلم (ع) در این شهر، به اجرا درآورد.

حسین دلاوری، مدیر خانه سرود انقلاب اسلامی در حاشیه برگزاری این برنامه گفت: در ایام دهه فجر نیز سفیر آفتاب برنامه‌های متنوعی را به اجرا خواهد گذاشت و در اوایل اسفندماه نیز این خودروی سیار نمایش، با استقرار در مناطق عملیاتی دفاع مقدس، همزمان با اعزام کاروان های راهیان نور برنامه های متعددی را در مناطق عملیاتی اجرا می کند.

در پایان برنامه نیز با حضور معاون بنیاد شهید استان تهران و مدیر خانه سرود انقلاب اسلامی از پدر و مادر شهید غلام کبیری (شهید فتنه 88) با تقدیم هدایایی تجلیل به عمل آمد.