آمادگی مقامات جوبا برای مذاکرات نفتی با خارطوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "بارنابا ماریل بنجامین" وزیر اطلاع رسانی سودان جنوبی شب گذشته اعلام کرد که سیلواکر میاردیت از آمادگی خود برای دیدار با عمر البشیر همتای سودانی خود در راستای حل اختلافات موجود خبر داده است.

وی اعلام کرد هدف از این دیدار حل تنش های موجود میان دو سودان و مذاکره درباره نفت است.

دو سودان در ماه سپتامبر با ایجاد یک منطقه عاری از سلاح در مرزهای دو کشور و از سرگیری صادرات نفت سودان جنوبی از طریق سودان توافق کردند.

نفت، شریان اصلی اقتصاد دو سودان محسوب می شود، اما هیچ کدام از این کشورها نیروهای ارتش خود را از مرزهای مشترک خارج نکرده است و این پیش شرط از سرگیری صادرات نفت سودان جنوبی که دارای هیچ خروجی ساحلی نیست.