به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی صدیقی ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در نشست مشترک با مدیران روابط عمومی های دستگاه های اجرایی افزود: دشمن امروز با همه توان به میدان نبرد اقتصادی آمده و اقتصاد مقاومتی تنها راه مقابله با دشمن است.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی نباید تنها در قالب احداث یک واحد تولیدی در گوشه ای از شهرهای کشور تعریف شود بلکه تحقق این خواسته بزرگ رهبری در گرو پیاده شدن بندهای مختلف آن است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با بیان این که تقویت روحیه خودباوری و خود اتکایی یک اصل ضروری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی بالابردن روحیه صنعتگران و افزایش کیفیت محصولات تولیدی که باید بازار خود را بین مردم پیدا کنند.

سردار صدیقی افزود: مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی باید در تبلیغات گسترده خود اقتصاد مردم‌گرا را در کشور ترویج کنند.

وی با اشاره به حساسیت موضوع اقتصاد مقاومتی و ضرورت توجه مدیران به این امر گفت: حساسیت اقتصاد مقاومتی باید همچون هدفمندی یارانه ها در جامعه تبیین شود و همه اقشار جامعه حساسیت این موضوع را درک کنند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی ادامه داد: مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان مرکزی باید با شناخت محورهای اساسی طرح اقتصاد مقاومتی بستر پیاده شدن این خواسته ولی فقیه را در جامعه فراهم کنند.

سردار صدیقی تاکید کرد: ترویج فرهنگ اصلاح الگوی مصرف، شرکت در حلقه های صالحین، پرهیز از اصراف و تبذیر، حمایت از تولید ملی، استفاده حد اکثری از منابع و تقویت روحیه خودباوری از محورهای اساسی طرح اقتصاد مقاومتی است که باید مورد توجه مدیران روابط عمومی قرار گیرد.