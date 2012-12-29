کتاب "ولایت تکوینی" به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا یزدان پناه نگارنده این کتاب در بخش نتیجه‌ گیری می نویسد: انسان کامل، دارنده بالاترین حد ولایت تکوینی بعد از خداوند، معرفی شده است. او با اسم اعظم، اعیان ثابته و ... رابطه دارد و دارای مقامات معنوی بی‌شماری از جمله: مقام مشیت مطلقه، مقام جامعیت، مقام مسجودیت فرشتگان، مقام عبودیت، مقام خلافت الهی و قدرت تصرف و تسخیر جهان می باشد. اعتقاد به وجود انسان کامل، دارای نتایج و آثار فراوانی در حیطه اجتماعی، تربیتی، اخلاقی، سیاسی و... است.

این کتاب به منظور بررسی ابعاد مختلف بحث "ولایت" در پنج فصل تنظیم شده است.

در این کتاب، انواع ولایت و راه رسیدن به مقامات آن و شئون ولایت تکوینی با توجه به نظرات حضرت امام (ره) مورد بررسی قرار گرفته است.

عناوین دیگر فصل‌های این کتاب نیز مفهوم‌ شناسی ولایت، انواع ولایت، جلوه‌های ولایت انسان کامل، راه رسیدن به ولایت و شئون ولایت است.

این کتاب در 295 صفحه و در شمارگان 1000 نسخه توسط انتشارات چاپ و نشر عروج، وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) منتشر شده است.