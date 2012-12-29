به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته نوزدهم (هفته دوم از دور برگشت) مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا یکشنبه با برگزاری 5 مسابقه آغاز می‌شود که پرسپولیس در شیراز به فکر رسیدن به رتبه‌های تک رقمی جدول است، سپاهان و فولاد یکی از حساسترین دیدارهای هفته را برگزار می‌کنند و در دورود مایلی‌کهن و دایی با هم روبرو می‌شوند. در زیر نگاهی گذرا به این دیدارها می‌اندازیم:

صبای قم - ذوب‌آهن اصفهان (نتیجه بازی رفت: ذوب‌‍‌آهن صفر - صبای قم صفر)

پیروزی 4 بر یک برابر پیکان در تهران شروع بسیار خوب مردان مرفاوی در نیم فصل دوم لیگ برتر بود و این تیم را به رده یازدهم رساند. قمی‌ها می‌دانند در صورت پیروزی برابر ذوب‌آهن می‌توانند خود را تا میانه جدول بالا بکشند و مشکلات گذشته را پشت سربگذارند. البته حریف صبا که هفته گذشته نخستین پیروزی‌اش در لیگ برتر را با هدایت کاظمی جشن گرفت تنها به برد در این بازی فکر می‌کند تا در صورت ناکامی آلومینیوم و پیکان، بیش از گذشته به فرار از مربع فانوس بدستان امیدوار شود.

فجرسپاسی شیراز - پرسپولیس (نتیجه بازی رفت: پرسپولیس 2 - فجرسپاسی شیراز 3)

رونمایی از زمین چمن جدید ورزشگاه حافظیه شیراز در لیگ دوازدهم در بازی فجر با پرسپولیس صورت می‌گیرد، هر چند خیلی‌ها اعتقاد دارند نباید این بازی در حافظیه انجام شود زیرا به زمین تازه مرمت شده آسیب می‌رساند اما به خاطر حساسیت این مسابقه مسئولان امر، تصمیم بر برگزاری آن در این ورزشگاه قدیمی شیراز گرفتند.

در این بازی، تیم میزبان که ستاره‌هایش در خط میانی در فصل نقل و انتقالات به سرخابی‌های پایتخت رفته‌اند، جهت جلوگیری از تداوم سیر نزولی و پایان دادن به 5 هفته ناکامی، بر انگیزه بالای جوانان خود برای شکست دادن پرسپولیس تکیه کرده‌اند.

در سوی دیگر میدان همه نگاه‌ها به رضا حقیقی است که برابر تیم سابقش به میدان خواهد آمد. همچنین پس از انتصاب قطعی گل‌محمدی به عنوان سرمربی، سرخپوشان تهرانی برای انتقام شکست دور رفت، جبران ناکامی بازی گذشته و رسیدن به رتبه‌های تک رقمی جدول لیگ باید 3 امتیاز این بازی را به اندوخته گذشته خود اضافه کنند. در صورت پیروزی در شیراز و ناکامی صبا، پرسپولیس به رده نهم صعود می‌کند و این گامی موفقیت آمیز برای این تیم با هدایت گل‌محمدی خواهد بود.

صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی (نتیجه بازی رفت: ملوان صفر - صنعت نفت صفر)

تیم متحول شده آبادان پس از تساوی ارزشمند در آزادی برابر پرسپولیس، می‌خواهد نخستین پیروزی‌اش با هدایت آلفردو کاسیمرو را در خانه جشن بگیرد. این پیروزی می‌تواند امیدهای آنها را برای خروج از جمع فانوس بدستان افزایش دهد. البته در روزی که سپاهان و فولاد برابر هم به میدان می‌روند، ملوانی‌ها به فکر 3 امتیاز ارزشمند در آبادان، رسیدن به رده دوم و نزدیک شدن به استقلال صدرنشین هستند.

سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان (نتیجه بازی رفت: فولاد یک - سپاهان 3)

مهمترین دیدار هفته نوزدهم لیگ برتر بازی انتقامی سپاهان و فولاد، تیم‌های دوم و سوم جدول رده‌بندی لیگ است. فولاد که در این فصل در بازی رفت و مسابقات جام حذفی مغلوب قهرمان سه دوره گذشته لیگ شده، قصد دارد انتقام شیرینی را از زردپوشان بگیرد تا به رده دوم جدول برسد. اما سپاهان هم برای جبران شکست در بازی گذشته و کاهش و یا حفظ اختلافش با استقلال، باید در این بازی به 3 امتیاز برسد، هرچند خبرهای خوشی از این تیم به گوش نمی‌رسد، خبرهایی که بیانگر دو دستگی بین بازیکنان این تیم اصفهانی است، مسئله که می‌تواند باعث سقوط هر چه بیشتر آنها در جدول لیگ شود.

گهر دورود - راه‌آهن تهران (نتیجه بازی رفت: راه‌‌اهن 3 - گهر دورود یک)

نخستین مسابقه لیگ برتر در استان لرستان و شهر دورود، تقابل محمد مایلی‌کهن و علی دایی است. اختلاف نظر این دو مربی از سال 1997 آغاز و در سال‌های اخیر این مشکلات ادامه یافت تا جائیکه مایلی‌کهن در سالهای اخیر یکی از منتقدان پروپاقرص علی دایی بوده و برای انتقاد از شاگرد پیشین خود کمتر حد و مرزی قائل شد. در مقابل دایی هم که مایلی‌کهن را تنها منتقد خود می‌دیده، برای مقابله با او چندین بار به محاکم قضایی شکایت کرد که در یکی دو مورد کار به جاهای باریک هم کشیده شد.

هرچه هست امروز اما مایلی‌کهن و دایی در آتش بس هستند و علیه هم حرف نمی‌زنند، آتش زیر خاکستری که شاید با اتفاقاتی که در دیدار فردای آنها رقم بخورد دوباره سر باز کند. در این بین یک سئوال پیش می‌آید که آیا مطابق رسم و رسوم فوتبال ما قبل از بازی فردا دایی یا مایلی کهن به سمت هم خواهند رفت؟ هر چند که با روحیات که از طرفین سراغ داریم بعید است پاسخ این سوال مثبت باشد!

در کنار این مسائل گهری‌ها در نخستین دیدار لیگ که پس از سال‌ها در این شهر برگزار می‌شود، به فکر رسیدن به نخستین پیروزی با هدایت مایلی‌کهن هستند، هرچند دایی و تیمش برای جبران ناکامی دو هفته اخیر در جام حذفی و لیگ، به برتری در این بازی خارج از خانه چشم دوخته‌اند.

برنامه کامل دیدارهای هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

یکشنبه - 10/10/91

* صبای قم - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه یادگار امام(ره) قم

* فجرسپاسی شیراز - پرسپولیس، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان

* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه فولاد‌شهر اصفهان

* گهر دورود - راه‌آهن تهران، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

دوشنبه - 11/10/91

* داماش گیلان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه عضدی رشت

* نفت تهران - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه شهید دستگردی تهران

* تراکتور‌سازی تبریز - پیکان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام تبریز

* استقلال - سایپا البرز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده‌بندی لیگ برتر