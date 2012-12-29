حماسه 9 دی، سرفصل نوینی در انقلاب اسلامی ایران گشود

به گزارش خبرگزای مهر، در بیانیه دانشگاه آزاد اسلامی اراک آمده است: حماسه عاشورایی 9 دی ماه، آئینه تمام نمای بصیرت، بیداری، هوشیاری و ولایت‌مداری ملت ایران و صحنه شکست جبهه متحد ضد انقلاب داخلی و خارجی تحت مدیریت نظام و شبکه صهیونیسم جهانی، در فتنه بزرگ و پیچیده پس از انتخابات سال 88 بود که در مقطعی حساس تهدید دشمن را به فرصتی برای شکوفایی و نمایش قدرت انقلاب و نظام در دوره‌ای جدید تبدیل کرد.



9 دی آینه تمام نمای بصیرت، بیداری و هوشیاری ملت ایران اسلامی است

کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی نیز طی بیانیه جداگانه ای اعلام کرد: 9 دی آینه تمام نمای بصیرت، بیداری و هوشیاری ملت ایران و صحنه شکست و رسوایی دشمنان قسم خورده انقلاب و نظام اسلامی، و‌ آزمونی سترگ برای مردم ایران اسلامی است که از این امتحان الهی همچون همیشه سربلند بیرون آمدند.

کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی در بیانیه ای که به مناسبت 9 دی صادر کرده اند آورده است: نهم دی ماه نشانه‌ای دیگر از عمق ارادت و وفاداری ملت با ولی امر زمان خود است که ثابت کردند با گذشت بیش از 30 سال از عمر مبارک انقلاب اسلامی، نه تنها هیچ خللی در باورهای دینی مردم شریف ایران وارد نشده بلکه با آرمان‌های امام راحل و رهبری معظم و شهیدان والا مقام انقلاب، پیوندی ناگسستنی دارند.



روز رسوایی فتنه گران داخلی و دشمنان خارجی اسلام و انقلاب 9 دی است



اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در بیانیه ای 9 دی را روز رسوایی فتنه گران داخلی و دشمنان خارجی اسلام و انقلاب دانست و گفت: نهم دی ماه روز حماسه و مقاومت و پایداری و روز تجلی بصیرت و شور و شعور انقلابی ملت فهیم و آگاه ایران اسلامی و روز تجدید میثاق با ولایت است .



آنهایی که آتش فتنه را بر افروختند تا به گمان خویش امتی را به زانودرآورده و رهبر و مقتدای امت را تنها یافته و همان حادثه ای را که در عاشورای سال 61 هجری مرتکب شدند انجام دهند. اما غافل از اینکه ملت نستوه و بصیر ایران اسلامی با اتکال به خداوند متعال چنان مشت محکمی بر سر فتنه گران و حامیان آنان کوبیدن که وحشت زده به سوراخ پستی و ذلت خود خزیدند.

9 دی 88 ، تجلّی بارزی از روح دیانت دلهای مردم بود

سپاه روح الله استان مرکزی نیز به مناسبت سالروز حماسه نهم دی گفت: حضور عظیم و خروشان مردمی در 9 دی 88 ، تجلّی بارزی از هویت و ماهیت انقلاب یعنی روح دیانت حاکم بر دلهای مردم بود.

در بیانیه سپاه آمده است: نهم دی 88، حادثه کوچکی نیست بلکه آن حرکت عظیم و ماندگار مردمی، شبیه حرکت بزرگ ملت در روزهای اول انقلاب است و باید تلاش شود در سالگرد این حماسه، حرف اصلی ملت ایران، یعنی حرکت در سایه دین و تحقق وعده های الهی تبیین شود.

پیام شفاف مردم غیرتمند ایران اسلامی در حماسه ماندگار 9 دی این بود که اگر تمام دنیای استکبار ونیرنگ در مقابل دین وارزشهای مردم ما بایستند، هرگز نخواهند توانست بر عزم و اراده و ارادت این ملت به دین، ولایت فقیه، اعتقادات و ارزشهای اسلامی و وحدت ایران اسلامی کوچکترین خدشه ای وارد کنند و مردم شهیدپرور ودلیر ما همچون دوران 8 سال دفاع مقدس، جانانه وتمام قد در مقابل همه دنیای آنها خواهند ایستاد .