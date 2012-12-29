  1. عناوین کل
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۰۸

تعهد سه میلیارد تومانی مردم استان مرکزی برای بازسازی عتبات عالیات

تعهد سه میلیارد تومانی مردم استان مرکزی برای بازسازی عتبات عالیات

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد عبتات عالیات استان مرکزی گفت: استان مرکزی تعهد دارد تا پایان سال سه میلیارد تومان به ساخت عتبات عالیات کمک کند که با توجه به علاقه مردم استان مرکزی به ساحت ائمه این امر محقق می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در جلسه ستاد عتبات عالیات استان مرکزی که پیش از ظهر امروز در اراک برگزار شد، افزود: بیش از نیمی از این تعهد محقق شده است و اکنون صدها مهندس و کارگر استان مرکزی در عتبات عالیات مشغول کارند.

وی با بیان اینکه در آستانه اربعین حسینی هستیم از مردم خواست با هماهنگی در مراسم اربعین حسینی در مصلای اراک حضور یابند.

پور قاسمیان با اشاره به بازسازی ضریح حضرت ابراهیم مجاب(ع) و بخشی از ضریح مسلم بن عقیل از سوی استان مرکزی گفت: در اربعین حسینی کمک های مردمی نیز جمع آوری می شود.

در این جلسه که نمایندگان دستگاه های اجرایی شهرستان اراک و اعضای ستاد عتبات عالیات استان حضور داشتند مقرر شد مراسم اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدلله الحسین روز چهارشنبه (سیزدهم دی ماه ) از ساعت 15 تا 17 عصر در مصلی بیت المقدس اراک با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شود.

همچنین در روز اربعین مراسمی با حضور پنج هزار نفر فرهنگی ساعت 9 صبح در مصلی اراک برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1778133

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید

    اخبار کوتاه