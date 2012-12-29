تعهد سه میلیارد تومانی مردم استان مرکزی برای بازسازی عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در جلسه ستاد عتبات عالیات استان مرکزی که پیش از ظهر امروز در اراک برگزار شد، افزود: بیش از نیمی از این تعهد محقق شده است و اکنون صدها مهندس و کارگر استان مرکزی در عتبات عالیات مشغول کارند.

وی با بیان اینکه در آستانه اربعین حسینی هستیم از مردم خواست با هماهنگی در مراسم اربعین حسینی در مصلای اراک حضور یابند.

پور قاسمیان با اشاره به بازسازی ضریح حضرت ابراهیم مجاب(ع) و بخشی از ضریح مسلم بن عقیل از سوی استان مرکزی گفت: در اربعین حسینی کمک های مردمی نیز جمع آوری می شود.

در این جلسه که نمایندگان دستگاه های اجرایی شهرستان اراک و اعضای ستاد عتبات عالیات استان حضور داشتند مقرر شد مراسم اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدلله الحسین روز چهارشنبه (سیزدهم دی ماه ) از ساعت 15 تا 17 عصر در مصلی بیت المقدس اراک با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شود.

همچنین در روز اربعین مراسمی با حضور پنج هزار نفر فرهنگی ساعت 9 صبح در مصلی اراک برگزار خواهد شد.