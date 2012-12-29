رونمایی از تمبر"میثاق با ولایت" در شهر جدید پرند

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته و در حاشیه مراسم گرامیداشت 9 دی در مصلای شهر جدید پرند به همت شهرداری این شهر از تمبر"میثاق با ولایت" با عنوان نخستین تمبر اختصاصی شهر پرند رونمایی شد.



این مراسم با حضور صفرعلی براتلو معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران، بیژن سلیمانپور فرماندار رباط کریم، حجت الاسلام خدیری امام جمعه پرند، فتحعلی همتی شهردار پرند،سرهنگ زنگنه فرمانده بسیج و سپاه رباط کریم،موسوی بخشدار مرکزی رباط کریم، رضا صداقت رئیس دانشگاه آزاد پرند و اقشار مختلف مردم برگزار شد.



بر اساس این گزارش، تمبر"میثاق با ولایت" با عنوان نخستین تمبر اختصاصی شهر پرند توسط مسئولان حاضر در این مراسم به امضا رسید.



حجت الاسلام خدیری در حاشیه مراسم گرامیداشت 9دی ضمن قدردانی از حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم حماسه 9 دی را روزی ماندگار در نظام اسلامی ایران دانست و گفت: این روز، روز پیمان مجدد مردم با ولایت است.



پیمان با دشمنان ولایت، انسان را پستی و زبونی می بخشد



امام جمعه پرند تاکید کرد: کسانی که توفیق میثاق با علی(ع) را نداشتند در خانه حجاج ها را زدند، براستی که پیمان با ولایت انسان را عزیز می کند و به او رشد و تعالی می بخشد و در مقابل پیمان با آمریکا و دشمنان ولایت، انسان را پستی و زبونی می بخشد.



وی با بیان اینکه برخی از افرادی که در دوران اصلاحات از وزرای این نظام بودند و توفیق میثاق با ولایت فقیه را نداشتند، الان با آمریکا و دشمنان ما پیمان بسته اند، وای به حال کسانی که روزی به خط قرمزهای ما برسند و بخواهند به دین، ارزش ها و عاشورای ما توهین کنند.